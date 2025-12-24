El Gobierno de Javier Milei está enfocado en el periodo de sesiones extraordinarias que avanza esta semana con una nueva etapa en el Congreso Nacional para retomar el debate por el Presupuesto 2026 en el Senado y que el oficialismo pretende promulgar el proyecto sin dilataciones. La agenda parlamentaria convocada hasta el 30 de diciembre, con excepción por el feriado del 25, se centra en reformas económicas y estructurales sin perder el objetivo del “déficit cero” por parte de La Libertad Avanza (LLA). En tanto, el gobierno libertario avanza con nuevos cambios de gabinete y en el Banco Nación. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Previo a Navidad, Milei se distancia de la Iglesia Católica y afianza vínculo con evangelistas
Hace 10 minutos
En la previa de la Navidad, la Conferencia Episcopal Argentina envió al presidente Javier Milei su tradicional saludo. En la carta, los obispos expresaron: “La celebración del nacimiento del Señor nos invita a volver la mirada a ese acontecimiento sencillo y transformador de Belén, donde Dios se hizo cercano para iluminar nuestros caminos como comunidad”. También remarcaron la necesidad de cuidar la paz social y atender a los sectores más golpeados, como “los pobres, los trabajadores y los más vulnerables”. El mensaje, firmado por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, insistió en la importancia de promover “una verdadera cultura del encuentro”.
La respuesta de Milei llegó ocho días después, tras haber mantenido un encuentro con representantes de iglesias evangélicas. En su misiva, el presidente agradeció el saludo y destacó: “Valoro el llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común”. Añadió que su gobierno trabaja para generar condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse “con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso”. Sin embargo, el mandatario no concedió la audiencia que la Iglesia viene solicitando desde 2024.
En paralelo, Milei reforzó sus vínculos con sectores evangélicos. El día anterior a responder la carta episcopal, recibió al Coro Polifónico Evangelista y al pastor Christian Hooft, reelecto al frente de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Mendoza.
Hace 15 minutos
La doble vara con las estadísticas de Milei
El INDEC acumula episodios críticos: ahora descontinúa la publicación de estadísticas de Turismo. Se suma a ponderadores desactualizados, postergación del nuevo IPC, cambios en la EPH, revisiones de actividad y renuncias y desplazamientos técnicos. La consecuencia es una lectura benévola del ajuste y una doble vara mediática y política que naturaliza el escándalo.
El dispositivo de la derecha ignora el escándalo estadístico bajo Milei con el INDEC bajo la gestión de Marco Lavagna.
El interrogante —con la respuesta obvia— revela una grosera doble vara: ¿cuál sería la reacción del dispositivo mediático y político de derecha si un gobierno que no es de su preferencia acumulara, en apenas dos años, el siguiente registro de episodios en el INDEC?:
Hace 1 hora
La inocencia fiscal de Milei: un proyecto para garantizar la evasión desde el Estado
El viernes, la administración Milei buscará convertir en ley el proyecto sobre "inocencia fiscal" que consagra un esquema de blanqueo permanente de recursos provenientes de la evasión y el lavado de activos.
“Que la inocencia te valga” ya no será una frase popular para reír. La administración Milei pretende convertirla una suerte de régimen de regularización de activos de carácter permanente que buscará el ingreso de fondos al país provenientes de la evasión tributaria y el lavado de activos. Será a través de una modificación estructural del régimen penal tributario que limita el alcance punitivo del Estado nacional en casos de evasión agravada y acota las capacidades de fiscalización del organismo recaudador.
Hace 2 horas
$LIBRA: del contrato entre Hayden Davis y Milei a las mentiras del Presidente
Se difundió un contrato entre el presidente Javier Milei y el creador del token $LIBRA, Hayden Davis. Las reacciones en la comisión investigadora del Congreso y entre los querellantes que impulsan la causa judicial. Los pasos que se vienen y las mentiras del jefe de Estado que quedaron expuestas.
El criptoescándalo volvió a poner en aprietos al presidente Javier Milei luego de que se difundiera que el jefe de Estado firmó un contrato de “estricta confidencialidad” con el creador del token $LIBRA, Hayden Davis, CEO de la firma Kelsier Ventures. De comprobarse, la rúbrica del acuerdo expone al primer mandatario ya que evidencia que mintió –y mucho- sobre todo lo relativo a la criptoestafa cada vez brindó una explicación pública, como la del domingo con el periodista ultraoficialista Luis Majul. Lo mismo sucede con el trader Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, acusados de actuar como intermediarios en la maniobra. Tras la publicación de la noticia hubo reacciones en la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA que se constituyó en el Congreso, que analiza volver a reunirse, y en la causa judicial donde querellantes preparan nuevas presentaciones.