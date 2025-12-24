Previo a Navidad, Milei se distancia de la Iglesia Católica y afianza vínculo con evangelistas

En la previa de la Navidad, la Conferencia Episcopal Argentina envió al presidente Javier Milei su tradicional saludo. En la carta, los obispos expresaron: “La celebración del nacimiento del Señor nos invita a volver la mirada a ese acontecimiento sencillo y transformador de Belén, donde Dios se hizo cercano para iluminar nuestros caminos como comunidad”. También remarcaron la necesidad de cuidar la paz social y atender a los sectores más golpeados, como “los pobres, los trabajadores y los más vulnerables”. El mensaje, firmado por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, insistió en la importancia de promover “una verdadera cultura del encuentro”.

La respuesta de Milei llegó ocho días después, tras haber mantenido un encuentro con representantes de iglesias evangélicas. En su misiva, el presidente agradeció el saludo y destacó: “Valoro el llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común”. Añadió que su gobierno trabaja para generar condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse “con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso”. Sin embargo, el mandatario no concedió la audiencia que la Iglesia viene solicitando desde 2024.

En paralelo, Milei reforzó sus vínculos con sectores evangélicos. El día anterior a responder la carta episcopal, recibió al Coro Polifónico Evangelista y al pastor Christian Hooft, reelecto al frente de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Mendoza.