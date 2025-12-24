Crisis comercial e industrial en Tierra del Fuego: 160 despedidos en 2025 por las medidas de Melella y Milei

El sector mercantil en Tierra del Fuego sufre las consecuencias del plan económico del presidente Javier Milei y la aplicación de ese modelo dispuesto por el gobernador Gustavo Melella. El secretario General del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Daniel Rivarola, advirtió que el comercio cerró el 2025 con “incertidumbre y preocupación”, con alrededor de 160 despidos durante este año.

La apertura de importaciones, la quita de beneficios fiscales al régimen de promoción industrial que beneficiaba al territorio fueguino y el recorte de fondos nacionales resultan un combo letal para el entramado productivo provincial.

En ese marco, Rivarola explicó que este panorama desolador está directamente vinculado a la caída de la producción industrial en la zona norte de la isla, especialmente en rubros como la electrónica, el textil, el plástico y el petróleo. “Son salarios que se perdieron y que dejan de gastarse en el comercio. Nosotros no podemos levantar la situación solos, dependemos de que haya producción”, sostuvo en declaraciones para FM Aire Libre.

Además, el representantes del CEC alertó sobre el crecimiento del empleo no registrado, que estimó en torno al 20% dentro del sector, impulsado por personas que, tras perder su trabajo, abren pequeños negocios que no logran sostener personal formal. Sin embargo, diferenció esta situación de las ferias barriales, a las que consideró una "salida de subsistencia para muchas familias".

En ese sentido, cuestionó la idea de que la apertura de nuevos locales comerciales pueda revertir la situación. “No sirve abrir más comercios si no hay más sueldos para gastar. La plata es la misma, solo se reparte entre más actores, y eso termina generando más despidos”, afirmó, al sostener que la llegada de grandes cadenas no incrementa el consumo, sino que redistribuye ventas existentes.

De cara al próximo año, aseguró que estará atravesado por múltiples frentes de incertidumbre, entre ellos la continuidad de la actividad industrial, la política arancelaria y la situación de sectores estratégicos. “Si no hay una reactivación industrial, el año que viene va a ser más difícil para el comercio”, apuntó.

La planta fueguina que Milei destacó como modelo productivo despidió a 150 trabajadores

A comienzos de noviembre, se desató una ola de despidos en Newsan, donde operarios denuncian la cesantía de más de 150 trabajadores efectivos y temporarios. La planta fue visitada por el presidente Milei en septiembre y había elogiado su modelo productivo.

Los trabajadores afirman que recibieron telegramas de despido sin causa, incluso estando de vacaciones, con licencia médica o en tratamiento de salud. "Nos echaron a todos por igual, sin previo aviso. Hay compañeros con más de 14 años de antigüedad que se enteraron de un día para el otro", contó uno de los despedidos, visiblemente indignado, a un medio local.

La UOM había firmado un acuerdo que garantizaba la estabilidad laboral hasta diciembre, algo que claramente no se cumplió. "La UOM nos dejó solos. No quieren recibirnos ni atendernos en el sindicato. Solo nos dicen que ‘se pudrió todo' y que no se puede hacer nada", lamentaron varios operarios consultados por Crónicas Fueguinas.

Con la decisión de los despidos, la industria electrónica nacional recibe un nuevo y fuerte golpe. Es que Newsan produce componentes, fabrica y ensambla productos de marcas como Noblex, Philco, Philips, Motorola, ATMA, Siam, entre otras.