Petro advirtió persecución a colombianos en Chile, EEUU y Argentina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a los colombianos que viven en Chile, Argentina y Estados Unidos que regresen a su tierra porque los gobiernos en esos países los tratarán como "enemigos". También advirtió que las gestiones de Donald Trump, Javier Milei y José Antonio Kast llevarán adelante "un pogromo" (masacre) contra la sociedad colombiana.

"Los cambios políticos de allá van a coger la colombianidad como enemiga, porque montaron sus votos, en esos tres países, sobre destruir las familias migrantes", dijo Petro en un reciente discurso en el que anunció un decreto de emergencia económica por 30 días.

En esa línea, el mandatario colombiano sugirió que los residentes en esas tres naciones retornen ante una presunta persecución que realizarán los gobiernos locales. "Invito a la ciudadanía colombiana que vive en Argentina, Chile y Estados Unidos a retornar a Colombia. Viven mejor acá", agregó.

Y siguió: Entonces, prevengamos. No nos quedemos allá, que van a vivir peor. En Colombia, hoy se vive mejor. Estados Unidos, Argentina y Chile van a emprender pogromos (masacres) contra la sociedad colombiana”.

De esta manera, Petro volvió a marcar distancia con Milei, Trump y Kast, el recientemente elegido presidente de Chile, a quien ya había tildado de "nazi". "Jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano”, había dicho tras la elección chilena.

Gustavo Petro acusó a Donald Trump en la COP 30

Hace umes, Petro apuntó en la COP 30 realizada en Brasil contra Trump por "atentar contra la humanidad" y de "estar equivocado" por no promover la descarbonización. "El señor Trump está equivocado. Si Estados Unidos no se mueve hacia la descarbonización, está 100% equivocado. Al no venir aquí lo demuestra: Trump está contra la humanidad", afirmó.

El presidente colombiano arrancó su discurso refiriéndose a lo que calificó como un "fracaso colectivo de la humanidad" frente a la crisis climática. "Después de 29 COPs y miles de discursos, estamos ante un fracaso. La ciencia lo mide en grados de temperatura y leyes de la termodinámica. La codicia de las grandes corporaciones energéticas ha sido inmoral e inhumana", aseguró Petro. Y agregó: "La codicia de los lobbies del petróleo, el carbón y el gas ha ido contra la vida".