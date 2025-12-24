Milei sumó otro aliado en la región: declararon ganador al candidato de Trump en Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró este miércoles a Nasry Juan "Tito" Asfura como presidente de Honduras para el período 2026-2030, luego de varios días de conteo de votos y denuncias cruzadas por fraude. El candidato del presidente de Estados Unidos Donald Trump recibió las felicitaciones de la Casa Blanca, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

El presidente Javier Milei también sumó su saludo por la red social X. "La victoria de Tito Asfura es una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras", afirmó.

Las elecciones fueron el 30 de noviembre pero hubo muchas interrupciones en el sistema de carga de votos, lo que demoró el conteo por parte del CNE. Según los resultados definitivos, Asfura, del conservador Partido Nacional, se impuso con el 40,27 % de los votos. El escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias, que estuvo marcado por una serie de obstáculos denunciados por las consejeras del CNE Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, comenzó el18 de diciembre.

La lentitud del proceso volvió a evidenciarse entre la noche del martes y las 09:00 hora local (15:00 GMT) de este miércoles, cuando solo fueron escrutadas 62 actas, pese a que el Centro Logístico Electoral (CLE) del CNE dispone de al menos 150 mesas habilitadas para el conteo, integradas por representantes de partidos políticos y con la presencia de observadores nacionales e internacionales, así como de la Fiscalía, entre otros actores.

Argentina y un grupo de países felicitan a Asfura

El grupo de países que encabeza Argentina, felicitó a Asfura en un comunicado en el que también subrayo su deseo de "trabajar conjuntamente" en temas en las agendas de comercio, seguridad, migración y el fortalecimiento de la democracia en la región.

"Del mismo modo, destacamos la responsabilidad cívica mostrada por la ciudadanía al ejercer el sufragio y la paciencia con que esperó el escrutinio final, exhibiendo un encomiable compromiso con la paz y con la institucionalidad", sumaron. Además, saludaron a la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como a la desplegada por la Unión Europea. "Su acompañamiento, junto al de observadores nacionales, contribuyó a una revisión exhaustiva e imparcial del proceso, brindando claridad a la ciudadanía respecto de la legitimidad de los resultados".

Y cerraron: "Tomamos nota del desempeño del Consejo Nacional Electoral (CNE) en medio de las presiones surgidas durante el último mes, resaltando la responsabilidad de su personal en todo el territorio nacional y el liderazgo demostrado por las consejerías en el cumplimiento de su mandato. Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo hondureño y manifestamos nuestro deseo de que la transición se desarrolle de manera pacífica y ordenada, contribuyendo al afianzamiento de la convivencia nacional".