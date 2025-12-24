En medio de las tensiones con el gobierno de Javier Milei, el titular del PRO, Mauricio Macri, publicó en sus redes un mensaje de fin de año. "Los equipos que creen en el cambio no se quiebran, se fortalecen", afirmó el ex presidente, en el video en que se intercalaron imagenes de los dirigentes nacionales del partido amarillo.

"Cuando un año se termina, todos miramos para atrás. Recordamos lo que hicimos bien, lo que aprendimos y lo que nos tocó enfrentar. Y entendemos algo esencial: la política no es sólo ganar elecciones; es transformar la vida de la gente", afirmó Macri en el video, en el que su voz aparece en off. Una linea que puede interpretarse como un mensaje a La Libertad Avanza (LLA).

Según remarcó el ex mandatario, "en cada provincia y en cada ciudad donde gobernamos se confirmó una certeza: cuando el PRO gestiona, las cosas cambian" porque "gobernar es estar todos los días, escuchar, resolver y avanzar". El video muestra imagenes del propio Macri y de dirigentes del partido amarillo, como el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; los diputados Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Fernando De Andreis; los senadores Martín Goerling y Victoria Huala y la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

El fundador del PRO señaló que "este año también tuvo momentos difíciles que nos obligaron a pensar, a revisar y a aprender" y "ese aprendizaje les "recordó algo central: los cambios profundos no se construyen sin obstáculos, y los equipos que creen en el cambio no se quiebran, se fortalecen", subrayó, para luego insistir: "Por eso seguimos". El video también muestra imagenes de la Ciudad de Buenos Aires, kilómetro cero del partido amarillo.

"Porque nuestro compromiso no es con un resultado electoral, sino con cada argentino que espera un Estado que funcione y una oportunidad para crecer. Ahí estuvimos, ahí estamos y ahí vamos a seguir: del lado del cambio, de la libertad y de quienes sueñan con un país mejor", indicó.

Macri anheló que este fin de año "nos encuentre unidos y orgullosos de lo que logramos, pero sobre todo mirando hacia adelante" y que "todo lo construido nos proyecta hacia un futuro más desafiante y lleno de oportunidades". Y cerró: "Lo que viene nos entusiasma. Sigamos cambiando la Argentina, juntos".

El PRO se encuentra en tensiones con el gobierno de LLA, por la votación de los representantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) por la Cámara de Diputados, en la que el oficialismo dejó afuera al candidato del partido amarillo, el ex ministro de trabajo Jorge Triaca. El jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, impulsó una presentación ante el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, ya que consideró que la designación de representantes no estaba en el temario de las sesione extraordinarias.