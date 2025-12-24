H.I.J.O.S exige la expulsión de Lilia Lemoine por burlas sobre los vuelos de la muerte

H.I.J.O.S exigen la expulsión de Lilia Lemoine por burlas sobre los vuelos de la muerte

Familiares de víctimas de la última dictadura cívico militar reclamaron la expulsión de la diputada nacional Lilia Lemoine, luego que realizara bromas sobre los vuelos de la muerte. Señalaron que los dichos violan el artículo 213 del Código Penal y anunciaron que presentarán una denuncia penal.

El hecho ocurrió el sábado pasado cuando Lemoine -referente de La Libertad Avanza y vocera informal de Javier y Karina Milei- estuvo presente en el programa FDC, emitido por Ánima Digital. Allí, el conductor Alejandro Sarubbi Benítez y el militante Alfredo “Rino” Gammariello hicieron comentarios vinculando al peronismo con delitos y, en tono irónico, aludieron a la represión y la última dictadura. “Con lo único que les va mal es con el agua. Cuando van a las marchas los bañan; si los tiran de los aviones, no saben nadar y, si se tiran por algún lado por el sur, también se ahogan”, dijo Gammariello. En ese momento, Lemoine comenzó a reírse cuando otra columnista agregó: “Los kukas no son waterproof”.

El repudio llegó de parte de los Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, cuyos parientes -entre ellos las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Eugenia Ponce de Bianco, junto con las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet- fueron secuestrados en diciembre de 1977, llevados a la ESMA y posteriormente arrojados vivos al mar en un vuelo de la muerte. “Estas declaraciones constituyen una apología del terrorismo de Estado, una reivindicación de los crímenes de lesa humanidad y un profundo desprecio por el dolor de las víctimas y de todo el pueblo argentino”, expresaron en un comunicado.

Además, señalaron que los dichos violan el artículo 213 del Código Penal y anunciaron que presentarán una denuncia penal. “Quienes banalizan el horror y justifican la represión se colocan deliberadamente del lado más oscuro de nuestra historia y no deben quedar impunes”, añadieron.

Pedido de expulsión de Lilia Lemoine del Congreso

Los familiares también exigieron a la Cámara de Diputados que actúe frente a lo que consideran una afrenta institucional. “La visita a genocidas detenidos ya quedó sin sanción; hoy hemos pasado a una abierta reivindicación del terrorismo de Estado, lo cual no puede ser admitido ni naturalizado por el cuerpo legislativo. Exigimos, por lo tanto, la separación inmediata de la diputada Lilia Lemoine de la Cámara de Diputados”, reclamaron.

En otro tramo del comunicado, Mabel Careaga, Cecilia De Vincenti y Carlos Ovido señalaron: “A Lemoine le queremos decir que es muy fácil burlarse y hacer declaraciones aberrantes en un streaming amigo, pero que venga al solar de la memoria donde están los cuerpos de las Madres Esther y Mary, Ángela y Leonie, o a la Plaza de Mayo, donde están las cenizas de Azucena. La vamos a estar esperando allí para que repita al lado de las tumbas esas declaraciones”.

El organismo recordó que los hechos fueron probados judicialmente y que tanto los grupos de tareas como los pilotos del vuelo del 14 de diciembre de 1977 fueron condenados. Asimismo, remarcaron que el avión utilizado en ese operativo fue repatriado y se encuentra en el Sitio de Memoria ESMA. “Estas expresiones violan el artículo 213 del Código Penal, que sanciona la apología del delito. Por este motivo, desde nuestra Asociación haremos la correspondiente denuncia penal”, concluyeron.