Nadie se salva solo: se multiplicaron las cenas solidarias de Navidad para afrontar la crisis social de Milei

Como cada año, distintas organizaciones, párrocos y entidades benéficas organizan cenas de Nochebuena solidarias para las miles de personas que no tienen con quién pasar la noche buena, que se encuentran en situación de calle o que no pueden afrontar la festividad de otra forma. En medio de la crisis económica producto de las decisiones del Gobierno de Javier Milei, los organizadores se preparan para recibir más comensales que el año pasado. Por eso, también, se multiplican las ofertas de este tipo de reuniones.

La cena solidaria más masiva, que se realiza desde hace ya nueve años, es la que organiza el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) frente al Congreso, bajo la consigna "Ninguna familia sin Navidad". Para este año, se espera que vayan casi 5.000 personas, un 25% más que el año pasado.

Desde la organización explicaron que, si bien organizan esta cena desde hace casi una década, la de este año tiene "un peso distinto". "El próximo martes 24 de diciembre, desde las 17 horas, la Plaza de los Dos Congresos dejará de ser solo un escenario político para convertirse en una enorme mesa familiar", explicaron en un comunicado. Más de mil voluntarios ayudarán a que se lleve a cabo la cena de Nochebuena, incluidas más de 50 cocineras sociocomunitarias. "Son las mismas mujeres que, durante todo el año, se encargan de sostener las ollas en los barrios populares de nuestro país", remarcó el MTE.



En la Ciudad de Buenos Aires habrá más cenas solidarias por Navidad, como en el Santuario San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. "Los esperamos el 24 de diciembre para que la navidad nos encuentre unidos, en paz y con alegría en el corazón", indicaron en redes sociales desde el santuario. Para que la cena fuera posible, se recibieron empanadas y gaseosas de personas que las acercaron al lugar. En este caso, en total, se esperan que haya más o menos 500 personas que coman tanto dentro de la iglesia como en el patio exterior y, para ello, desde las 8 de la mañana empezaron a cocinar pollos para todos aquellos que quieran ir.



Otro de los puntos será en la Parroquia Virgen de Caacupé en Barracas. En este caso organizado por el padre Toto de Vedia. En charla con Verdades Afiladas por El Destape Radio, el padre sostuvo que "es una navidad diferente porque también hay que darle contención a todos aquellos que sufren por una adicción". En este caso, más allá de abrir la parroquia, según contó De Vedia, en este caso se trató de organizar dos cosas.



En primer lugar, un sitio para que todos aquellos que necesiten celebrar la navidad en compañía puedan hacerlo en la Parroquia, pero también -desde más temprano- se organizó una salida hacia un campo que le pertenece a la congregación para todos aquellos que estén en tratamiento de recuperación por adicciones puedan celebrar alejados de una "noche que, si bien es celebratoria, también puede ser peligrosa en los barrios", según relató el propio de Vedia.

Otras cenas de Nochebuena solidarias

Este 24 de diciembre habrá cenas solidarias en distintos puntos del país, como es el caso de la Ciudad de San Juan, donde Argentina Humana también impulsa una nueva conmemoración de "Ninguna familia sin Navidad". Se hará en la plaza Hipólito Yrigoyen, después de que la municipalidad otorgara el permiso a último momento, recién el 23 de diciembre. Según indicó Diario de Cuyo, la organización espera alimentar a alrededor de 100 personas.

También habrá una cena solidaria en la Ciudad de Córdoba, precisamente en el barrio Alberdi, uno de los que más historia tiene en toda la provincia. Allí, el Centro Vecinal Alberdi y la Red Pueblo Alberdi organizaron en conjunto una cena a partir de las 21 en el Espacio Cervecería Córdoba. “La idea es una Navidad comunitaria, para quien no tenga con quién pasarla y también para quien no tenga qué comer”, sostuvo Vanessa Ullúa, integrante de la Red Pueblo Alberdi, en declaraciones al programa Fuerte y Claro de SRT Media, levantadas por portales locales.

En Rosario se realizará asado solidario de Nochebuena, iniciativa bautizada "Navidad es Jesús" y que espera recibir entre 450 y 500 personas en el Instituto del Buen Pastor, en Laprida y Gálvez. En diálogo con Telefe Rosario, el padre Axel Choy, coordinador del evento, destacó la iniciativa se mantiene viva desde hace 16 años gracias al compromiso colectivo.

Una navidad en lucha

Más allá de lo que puede tener un tinte celebratorio, también existen otros lugares en Argentina en los que la cena de Nochebuena tiene otro tinte. Por ejemplo, los trabajadores del Ingenio Ledesma cumplen casi 50 días de lucha y que, en este caso, tendrán una Nochebuena en un acampe. Hay una campe azucarero en General San Martín no solo pidiendo la reincoporación de los compañeros, más de 350 despedidos que esperan junto a otros en su misma situación y, con el fondo de lucha, armaron una cena navideña para tratar de pasar el mal trago de este último año en el gobierno de Javier Milei.