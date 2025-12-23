"Ninguna familia sin Navidad": el MTE proyecto alimentar a un 25% más de personas que en 2024

Bajo la consigna "Ninguna familia sin Navidad", el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) prepara una cena para 5.000 personas en situación de calle frente al Congreso de la Nación. El año pasado, 4.000 personas comieron en la cena solidaria del MTE, por lo que proyectan un 25% más de comensales.

"Este 24 de diciembre, la Plaza de los Dos Congresos volverá a transformarse en una jornada solidaria a cielo abierto", indicó el MTE en un comunicado. "El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) organiza la novena edición de una cena navideña que busca ser un refugio frente a la crisis: habrá duchas, peluquería, sector de salud, juguetes, entretenimiento para las infancias y un menú de tres pasos para que todos disfruten los típicos platos navideños", siguió.

La organización explicó que "es una tradición que ya lleva nueve años", aunque la de este 2025 "tiene un peso distinto". "El próximo martes 24 de diciembre, desde las 17 horas, la Plaza de los Dos Congresos dejará de ser solo un escenario político para convertirse en una enorme mesa familiar", indicó.

En sus redes sociales, el diputado nacional Juan Grabois sostuvo sobre la jornada: “Navidad en el congreso con las personas que la están pasando mal, que no tienen el plato para llevar a la mesa, que están viviendo en la calle, es un acto de solidaridad organizada y es un acto de protesta, un grito de los excluidos contra la injusticia social”.

Más de mil voluntarios ayudarán a que se lleve a cabo la cena de Nochebuena, incluidas más de 50 cocineras sociocomunitarias. "Son las mismas mujeres que, durante todo el año, se encargan de sostener las ollas en los barrios populares de nuestro país. Además, la noche estará acompañada por postas de salud, bandas en vivo y artistas solidarios que le pondrán música al encuentro", remarcó el MTE.

El cronograma de la cena de Nochebuena del MTE

A las 16.30, comenzará el armado de las mesas, con los primeros stands y juegos para los niños, mientras que a las 17 ya estarán a disposición los peloteros, inflables, las duchas móviles y las carpas de salud y peluquería, entre otros servicios; una hora después, a las 18, empazarán a tocar las bandas.

A las 20, los voluntarios empezarán a repartir a repartir la comida, que constará de un menú de tres pasos, con entrada, plato principal y mesa dulce. A las 0, cuando con el arranque de la Navidad, habrá un brindis y un cierre con bandas en vivo.