En un mercado laboral frágil, este experto explica cómo triunfar en el comercio electrónico

Con empleos inestables, salarios que pierden ante la inflación y menos previsibilidad, cada vez más personas miran al comercio electrónico como una posible salida laboral. Sin embargo, lejos de las promesas de éxito rápido, la experiencia muestra que el e-commerce solo funciona cuando se lo aborda con método y constancia.

Esa es la idea central que plantea Leandro López, emprendedor digital y consultor especializado, quien desde su recorrido personal explica por qué vender online puede ser una oportunidad real, pero solo si se lo entiende como un trabajo y no como un atajo.

Por qué probar de todo no funciona en el e-commerce

Antes de consolidarse en el comercio electrónico, López atravesó distintas experiencias dentro del mundo digital. Trading, marketing de afiliados, dropshipping y Amazon FBA formaron parte de una etapa marcada por el ensayo constante y los resultados irregulares.

Según explica, el problema no fue la falta de oportunidades, sino la ausencia de un enfoque sostenido. “Saltar de modelo en modelo impide construir algo sólido”, resume al analizar por qué muchos abandonan el emprendimiento digital antes de tiempo.

Mercado Libre como puerta de entrada al comercio electrónico

El punto de inflexión llegó cuando decidió enfocarse en el e-commerce a través de Mercado Libre, entendiendo la plataforma no como una solución inmediata, sino como un negocio que requiere planificación, control de costos y gestión diaria.

Desde su experiencia, Mercado Libre funciona como una puerta de entrada al comercio electrónico para miles de personas, pero también expone rápidamente los errores de quienes subestiman la complejidad del proceso. Publicar productos no alcanza: hay que gestionar stock, logística, atención al cliente y rentabilidad.

Los errores más comunes que hacen abandonar el comercio electrónico

Uno de los problemas más frecuentes, según López, es creer que las ventas online son automáticas. La falta de estructura, la mala administración del inventario y el desconocimiento de los costos reales suelen desgastar a quienes empiezan con entusiasmo pero sin planificación.

Desde su mirada, muchos proyectos fracasan no por falta de demanda, sino por no profesionalizar el negocio desde el inicio. Sin procesos claros, incluso los emprendimientos con buen volumen de ventas terminan siendo inviables.

E-commerce y mercado laboral: oportunidad, no solución mágica

El crecimiento del comercio electrónico está directamente ligado a los cambios en el mercado laboral. Frente a un escenario cada vez más frágil, vender online aparece como una alternativa para generar ingresos o complementarlos, aunque sin garantías.

López es claro en este punto: el e-commerce no reemplaza automáticamente a un empleo estable. Puede convertirse en una salida real solo cuando se lo aborda con expectativas realistas y una lógica de largo plazo.

Profesionalizar para sostenerse en el tiempo

Para el especialista, la diferencia entre quienes logran continuidad y quienes abandonan está en la profesionalización. Ajustar expectativas, aprender de los errores y tratar al comercio electrónico como un trabajo real marca el rumbo del proyecto.

En un contexto económico complejo, el e-commerce deja de ser una promesa atractiva y se convierte en un desafío concreto. No es un camino fácil, pero sí una oportunidad para quienes están dispuestos a construir, paso a paso, un negocio digital sostenible.