Oficial: los salarios pierden contra la inflación y caen más de 5 puntos en la era Milei

En línea con el 2,8% de inflación de diciembre informado por el INDEC, la Secretaría de Trabajo confirmó que los salarios formales caen frente al aumento general de precios. Un informe oficial señala que hubo una caída del 0,8% en el salario promedio del empleo registrado en noviembre en relación a octubre y que en el trimestre la caída llega a 1,7%. Las paritarias perdieron más aún en términos intermensuales. En toda la era Milei la baja supera los cinco puntos.

Se trata del Panorama Mensual del trabajo registrado que mide la cartera a cargo de Julio Cordero. La medición contempla el universo de los trabajadores en relación de dependencia y los datos se analizan en base al sistema de aportes patronales. Es decir, se evalúa al mejor segmento de trabajadores en cuanto a derechos y condiciones laborales. “Los salarios conformados de los principales convenios colectivos de trabajo sufrieron un retroceso real del 0,9% entre octubre y noviembre”, remarca el estudio sobre los trabajadores sindicalizados. El salario se contrajo en la comparación intermensual en 17 de los 27 convenios colectivos evaluados. Es decir, las paritarias quedaron detrás de la inflación.

Cómo perdieron los salarios contra la inflación

Cuando se extiende el rango de análisis y se lo compara con noviembre de 2023, mes previo a la Asunción de Javier Milei, los trabajadores bajo convenio perdieron estrepitosamente. “El salario medio definido en los convenios colectivos acumuló una pérdida de 5,1 puntos porcentuales”, ratifica el informe. Si bien el análisis llega hasta el mes de noviembre, la tendencia en diciembre parece agravarse con varios convenios que siguieron la pauta del gobierno de actualizar al 1% mensual cuando el dato del último mes del año casi que triplica esa cifra.

De la mano de la caída de los salarios la secretaría a cargo de Capital Humano también da cuenta de crecientes despidos del sector formal en los meses estudiados. Hay menos empleo y peor pago. “Los indicadores del SIPA confirman que la caída del trabajo registrado y del empleo asalariado privado continuó durante octubre de 2025, tendencia que, según la EIL, se extendió también al mes de noviembre”, comunica.

La contracción del empleo “muestra un alcance generalizado”. En octubre, diez de los catorce sectores económicos redujeron su dotación de personal. La mayor parte de la pérdida de puestos de trabajo se concentró en cuatro ramas: Industria, Comercio, Construcción y Servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler. La informalidad laboral se robustece. “La desocupación se contrajo por el crecimiento de la población ocupada, impulsada por el trabajo no registrado”, concluye.