De cuánto fue la inflación en 2025 en Argentina, según el INDEC

Cuál es la inflación en Argentina

La inflación de noviembre, la última conocida por el INDEC fue del 2,5%, superando tanto el umbral de los dos puntos como las previsiones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros once meses de 2025 alcanza el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 31,4%, según los datos oficiales.

De acuerdo con el informe mensual del organismo estadístico, la división que registró el mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 3,4%. Le siguió Transporte, que aumentó un 3%.

El INDEC señaló además que Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la categoría con mayor incidencia en la variación mensual en la mayoría de las regiones del país, mientras que Prendas de vestir y calzado (0,5%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) mostraron las menores subas.

En el análisis regional, Cuyo encabezó los aumentos con un 2,8%, seguida por el Gran Buenos Aires y la región Pampeana (ambas con 2,5%). Por debajo del promedio nacional se ubicaron el Noreste (2,4%), y el Noroeste y la Patagonia (2,3%).

Cuál es el dato de inflación de este martes

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en noviembre

Junto con el IPC, el INDEC difundió los valores actualizados de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT). En noviembre, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.257.329 para no caer bajo la línea de pobreza, un 3,6% más que en octubre. Este monto no contempla gastos de alquiler.

En términos comparativos, las canastas aumentaron por encima de la inflación general: la CBA subió 4,1% mensual y la CBT 3,6%, con incrementos interanuales del 28,9% y 25,5%, respectivamente.

Inflación 2025 mes a mes

Con el dato de noviembre, la evolución mensual del IPC durante 2025 quedó de la siguiente manera:

Enero: 2,2%

Febrero: 2,4%

Marzo: 3,7%

Abril: 2,8%

Mayo: 1,5%

Junio: 1,6%

Julio: 1,9%

Agosto: 1,9%

Septiembre: 2,1%

Octubre: 2,3%

Noviembre: 2,5%

Diciembre: pendiente de publicación (13 de enero de 2026)

Qué se espera para el cierre de 2025

Según las últimas proyecciones del Banco Central a través del REM, la inflación de diciembre se ubicaría en torno al 2,3%, levemente por debajo del registro de noviembre. Para todo 2025, el consenso de mercado estima una inflación cercana al 28%, en línea con la tendencia de desaceleración observada durante el año. De este modo, los datos del INDEC confirman que 2025 cerraría con una inflación considerablemente menor a la de años previos, aunque todavía por encima de los niveles considerados de estabilidad, con especial presión en los rubros vinculados a la vivienda y los servicios públicos.

Inflación según el REM del BCRA