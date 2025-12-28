EN VIVO
Descongelamiento de salarios

El Gobierno prepara decreto para aumentar el sueldo a Milei y sus ministros

En VIVO - Actualizado hace 1 minuto

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei analiza la posibilidad de avanzar con un decreto que habilite un aumento salarial para ministros, secretarios y subsecretarios, luego de dos años de congelamiento en los haberes de la planta jerárquica del Poder Ejecutivo. La medida, que alcanzaría también al propio Presidente y a la Vicepresidenta, se da luego de que el Senado apruebe en sesiones extraordinarias el Presupuesto 2026. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

 

Hace 2 minutos

Milei participará del Foro de Davos 2026

El presidente Javier Milei participará de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2026 en Davos, Suiza, que se realizará en Suiza entre el 19 y el 23 de enero.

 

Será la tercera vez que el mandatario partícipe del encuentro, que reúne a líderes políticos, empresarios y académicos de todo el mundo.

 

Milei replicó en su cuenta de X una publicación del propio Foro Económico Mundial que anunciaba su presencia en la edición 2026, y la acompañó con el comentario: “Fenómeno barrial”.

Hace 28 minutos

Cariló está igual de caro que Miami y Chile más barato que muchos destinos argentinos

Como el año pasado, la decisión del gobierno de controlar el dólar vuelve más atractivo para muchos irse afuera este verano que hacer turismo en el país. La dispersión de precios en Argentina y los costos de viajar al exterior.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

El Gobierno prepara decreto para aumentar el sueldo a Milei y sus ministros 

El presidente Javier Milei analiza la posibilidad de avanzar con un decreto que habilite un aumento salarial para ministros, secretarios y subsecretarios, luego de dos años de congelamiento en los haberes de la planta jerárquica del Poder Ejecutivo.

 

La medida, que alcanzaría también al propio Presidente y a la Vicepresidenta, se publicaría en el Boletín Oficial en los primeros días de enero y busca recomponer ingresos que, según estimaciones oficiales, perdieron más de la mitad de su poder adquisitivo en el último tiempo.  

 

 

Desde la Casa Rosada remarcan que la recomposición no superará los porcentajes otorgados en la paritaria nacional de los empleados estatales, y que la decisión apunta a retener cuadros técnicos frente a la creciente brecha con el sector privado. El decreto fue trabajado por el círculo más cercano al mandatario y se enmarca en el compromiso de normalizar la situación salarial del gabinete una vez superado el calendario electoral.  

Hace 2 horas

Por qué las corporaciones bancan a Milei pese a la crisis

Los indicadores industriales confirman un derrumbe y el comercio sufre la presión de importados y del e-commerce. Aun así, la élite corporativa acompaña a Milei como parte de la ofensiva contra el proyecto distribuidor. Interviene con lobby en coyunturas críticas y privilegia el flujo de caja inmediato. El resultado es una apuesta de corto plazo.

El poder económico apoya a Milei por convicción política antidistributiva y por una lógica de ganancia inmediata.

Los industriales son castigados con la apertura comercial y la caída del mercado interno. Los comerciantes transitan una crisis de proporciones por la invasión de importados y la expansión del comercio electrónico local e internacional (Amazon, Shein, Temu). Los bancos están acorralados por los encajes elevados y el aumento de la morosidad. Pese al padecimiento material de una porción amplia del empresariado, las conducciones corporativas apoyan un plan que los tiene como víctimas. Por qué lo hacen es el interrogante que atraviesa el panorama económico-empresarial en estos dos años del gobierno de Milei. Hay, al menos, tres razones que se combinan: convicción política antidistributiva, intervención selectiva del lobby en coyunturas clave y una lógica de ganancia inmediata que suele devorar el valor de largo plazo.

Leer la nota completa

Hace 3 horas

Milei ahora quiere que los argentinos vendan sus ahorros: "Maravilloso"

En medio de unas fiestas de fin de año marcadas por el bajo consumo, el Presidente le pidió a la sociedad que vuelque sus ahorros en la compra de bonos y acciones. "Eso sería maravilloso", lanzó.

A horas de que el Senado apruebe el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, el presidente Javier Milei salió a pedirle a los argentinos que vendan sus dólares y lo inviertan en el "mercado de capitales" para que se puedan "financiar proyectos de inversión". También adelantó que el oficialismo está "en condiciones de avanzar con la reforma tributaria y el endurecimiento de las penas" del Código Penal.

Leer la nota completa

Hace 3 horas

El año judicial de Milei: balance y perspectiva para el 2026

El gobierno de Javier Milei termina el 2025 con CFK presa y con el caso $LIBRA, el Coimagate descubierto en la Agencia Nacional de Discapacidad y el Narcoescándalo con importantes novedades en tribunales. La avanzada contra la AFA en el año del Mundial. El juicio de Cuadernos. Y el intento de la Casa Rosada de renovar la Corte Suprema de Justicia y reformar el Código Penal de la Nación.

El gobierno de Javier Milei termina el 2025 con causas penales que preocupan en la Casa Rosada y que prometen importantes novedades el año próximo mientras apuesta por renovar la Corte Suprema de Justicia y reformar el Código Penal de la Nación.

Leer la nota completa
Trending
Boxeo
Toro Domínguez: "Cuando el país está mal, los pibes tienen que trabajar más y dejan de entrenar" Fernando Galluzzo
Las más vistas