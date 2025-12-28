El Gobierno prepara decreto para aumentar el sueldo a Milei y sus ministros 

El presidente Javier Milei participará de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2026 en Davos, Suiza, que se realizará en Suiza entre el 19 y el 23 de enero.

Será la tercera vez que el mandatario partícipe del encuentro, que reúne a líderes políticos, empresarios y académicos de todo el mundo.

Milei replicó en su cuenta de X una publicación del propio Foro Económico Mundial que anunciaba su presencia en la edición 2026, y la acompañó con el comentario: “Fenómeno barrial”.