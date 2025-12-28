El Gobierno prepara decreto para aumentar el sueldo a Milei y sus ministros 

El presidente Javier Milei analiza la posibilidad de avanzar con un decreto que habilite un aumento salarial para ministros, secretarios y subsecretarios, luego de dos años de congelamiento en los haberes de la planta jerárquica del Poder Ejecutivo. La medida, que alcanzaría también al propio Presidente y a la Vicepresidenta, se da luego de que el Senado apruebe en sesiones extraordinarias el Presupuesto 2026. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.