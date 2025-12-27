Milei ahora quiere que los argentinos vendan sus ahorros: "Maravilloso"

A horas de que el Senado apruebe el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, el presidente Javier Milei salió a pedirle a los argentinos que vendan sus dólares y lo inviertan en el "mercado de capitales" para que se puedan "financiar proyectos de inversión". También adelantó que el oficialismo está "en condiciones de avanzar con la reforma tributaria y el endurecimiento de las penas" del Código Penal.

"Lo que permite la ley de Inocencia Fiscal es que usted pueda gastar sus dólares sin que nadie le revise los números. Va a poder gastar todo lo que se le da la gana y nadie lo va a controlar. Esto permite que pueda volcar sus ahorros. Imagínese que ese ahorro fuera al mercado de capitales. Argentina podría desarrollar el mercado de capitales, eso sería maravilloso", dijo Milei en Radio Mitre.

En un extenso reportaje, el Presidente calificó como "la jornada más importante de la historia" a la sesión de este viernes en el Senado donde se aprobó una ley que permitirá un esquema de blanqueo permanente de recursos provenientes de la evasión y el lavado de activos.

"Usted, como muchos argentinos, tuvieron que resguardarse de la estafa de la política y hacer un canuto. La suma de todos esos canutos son más de 400 mil millones de dólares. Lo que permite esta ley es que usted pueda gastar sus dólares sin que nadie lo revise", explicó.

Y siguió: "Si esos fondos, que para prevenirse del robo de la política los sacó del sistema, usted ahora se los deja usar, la consecuencia es que va a poderse desarrollar un mercado de capitales para financiar proyectos de inversión y que eso genere progreso económico".

En cuanto a la sanción del Presupuesto 2026, el mandatario resaltó que tiene "déficit cero" y que con él se terminará "la estafa a los argentinos de bien". "Son dos hitos impresionantes", planteó.

Los proyectos que siguen y la inflación "cero"

Consultado sobre los proyectos de ley de los próximos meses, Milei adelantó que La Libertad Avanza (LLA) está "en condiciones de avanzar en la Reforma Tributaria y el endurecimiento de las penas" en el Código Penal. "Cuando se reabran las extraordinarias, seguiremos trabajando para sacar estos proyectos. Durante las ordinarias seguiremos avanzando con las del Consejo de Mayo", apuntó.

En relación a la economía, el Presidente reiteró su expectativa de baja inflación para el 2026, pese a que el 2025 terminó con una aceleración inflacionaria en noviembre y en diciembre. "Para mediados del año que viene, entre junio y agosto, estaré disfrutando de mostrarles números de inflación que arrancan con cero", lanzó.

Al dar un mensaje de fin de año, Milei insistió en que el gobierno libertario será "el más reformista de la historia de la humanidad". "Estamos haciendo todo para que sea un excelente año", subrayó.