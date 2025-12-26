En el acumulado de enero a noviembre se rechazaron 800.000 cheques por falta de fondos

La cantidad de cheques rechazados en la economía es un dato sintomático de que no todo marcha acorde al plan. Al menos no para los planes de muchos comercios y pequeños y medianos empresarios que ven interrumpida su cadena de pagos por falta de fondos. La administración Milei mira para otro lado, ocupada en no perder votos para la aprobación del presupuesto y llegar con aire a febrero para conseguir su tan mentada reforma laboral regresiva para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras.

De acuerdo al último informe del Banco Central sobre los pagos minoristas, durante noviembre se registró un salto en los cheques rechazados por falta de fondos del 190% en la comparación interanual, al pasar de los 34.000 en noviembre de 2024 a los 100.603. En el acumulado del año, se rechazaron casi 800.000 cheques.

El rechazo de cheques ya es tendencia

Según el último informe del Indec sobre tendencia de negocios en la industria manufacturera, muchas empresas vienen atravesando desde hace varios meses una mala situación financiera. De acuerdo a la encuesta realizada por el organismo oficial, un 30,9% de empresarios respondió que la situación para acceder al crédito era difícil, mientras que un 22% sostuvo que su situación financiera era mala.

Los datos son similares a los registrados durante octubre, lo que marca cierta tendencia en las dificultades para sostener el flujo financiero entre medianas y pequeñas empresas industriales.

Por eso no es de extrañar que la cantidad de cheques rechazados siga en aumento en su comparación interanual, lo que marca una situación de estrés financiero para muchas empresas.

De acuerdo al último informe sobre pagos minoristas del Banco Central, la cantidad de cheques rechazados durante noviembre ascendió a los 152.737, cuando un año atrás habían sido 85.636, un alza del 78%. El total de cheques rechazados por falta de fondos fue de 100.603, cuando en noviembre de 2024 habían sido 34.751, un salto del 190%.

Al comparar la serie histórica, el promedio mensual de los últimos dos años rondaba en los 36.000 cheques rechazados por falta de fondos. Pero este año se pegó el salto en las complejidades que afectan la cadena de pagos como consecuencia del encarecimientos de las condiciones financieras.

En el acumulado que va de enero a noviembre, el total de rebotes en la cadena de pagos por falta de fondos alcanzó a los 798.119 cheques, cuando en el mismo período de 2024 habían sido 344.548. El salto fue del 131%.

Otro dato que sobresale del informe del Banco Central tiene que ver con la disparada del monto nominal de los cheques rechazados. Para noviembre, se registró una suba del 373,8% de los montos de los cheques rechazados en comparación con el mismo período del año pasado. El mismo valor pero deflactado por la inflación arrojó un salto del 260%.

Por ende, cada vez circulan más cheques rechazados con un incremento exponencial de los fondos que no pueden cubrirse. ¿Qué tendrá para decir el secretario de Economía, Luis Caputo (Bessent, el ministro)?

La deuda de las familias

Otro dato del informe del BCRA tiene que ver con los pagos en cuotas de las tarjetas de crédito. Para noviembre se registró una caída interanual del 34,6%, lo que marca otra situación de estrés financiero para muchas familias que se endeudaron con sus tarjetas para la compra de bienes esenciales, como los alimentos.

Los últimos datos del Banco Central (BCRA) indicaron que la mora crediticia volvió a subir en octubre y de manera generalizada: alcanzó al 4,5% del crédito al sector privado (máximo de, al menos, los últimos cinco años). “En el período, el coeficiente de morosidad alcanzó al 7,8% de los préstamos a los hogares, mientras que se situó en 1,9% para el financiamiento a las empresas”, puntualizó el Informe de Bancos. En el caso de los hogares el ratio de irregularidad estuvo impulsado principalmente por los préstamos personales y las tarjetas de crédito.

En el análisis finito de estos guarismos surge que en los jóvenes de entre 18 y 21 años, que en muchos casos se endeudan para estudiar o ayudar a sus familias, la morosidad alcanza el 41 por ciento.

En términos interanuales, la irregularidad más que se triplicó: pasó de 2,5% a 7,8%. La cifra supera los picos registrados durante la pandemia de 2021, el final del gobierno de Mauricio Macri en 2019 y la crisis financiera internacional de 2008-2009. En ninguno de esos episodios la mora de las familias había superado el 6%. La única referencia histórica por encima del nivel actual sigue siendo la crisis de 2001, cuando la irregularidad alcanzó el 25%.