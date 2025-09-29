Abel Pintos se emocionó enmedio de un homenaje en TV.

Abel Pintos acudió como invitado al ciclo La Peña de Morfi y allí fue homenajeado por sus treinta años de carrera con varios videos emotivos y colegas invitados. El músico no pudo contener las lágrimas en ese contexto, tras ver un material grabado por los niños del coro al que él acudía de pequeño.

El intérprete de hits como De Solo Vivir y Oncemil es oriundo de Bahía Blanca y fue en el coro de una cooperativa de esa ciudad donde lanzó sus primeros temas. En el reciente homenaje, el actual coro de niños interpretó una canción de Pintos en calidad de reconocimiento y él se emocionó hasta las lágrimas.

"Están locos, muy zarpado. Es mucho, es mucho. Escucharlos a los chicos fue un montón porque imaginate que antes de empezar a hacer shows en la escuela es que yo cantaba en ese coro de niños", comentó Pintos tras ver el video de los niños cantando el hit Tu Voz. El músico explicó por qué le resultó tan movilizante ese homenaje: "Imaginate que yo llegué ahí con mi ilusión de poder cantar; las canciones que elegían los directores se convirtieron en himnos para mi vida porque son con las que aprendí a cantar".

La emoción de Abel Pintos por sus shows en Bahía Blanca

"Bueno, bueno. Tenemos dos noticias hermosas: la primera es que a la función del 20 de noviembre en el teatro Don Bosco de Bahía Blanca la agotaron en minutos. Es una locura total, gracias. Es mi cuna, es mi casa; hace muchos años que no voy y siento una felicidad total en este momento. Gracias de todo corazón", escribió Abel Pintos en sus redes sociales sobre lo sucedido con sus fechas en su ciudad natal.

Abel Pintos.

Cabe destacar que cuando sucedieron las devastadoras inundaciones en Bahía Blanca, Pintos realizó acciones solidarias para ayudar a sus coterráneos y se pronunció al respecto: ""Es muy duro lo que está pasando en Bahía. La tristeza es imposible de explicar. Estamos y vamos a estar en todo lo que se pueda hacer para ayudarnos entre todos como lo hemos hecho siempre. Fuerzas a todos".