Abel Pintos informó cuándo tocará en La Plata.

Abel Pintos alegró a miles de fanáticos del folklore argentino al contarles cuándo tocará en una importante ciudad bonaerense. El intérprete de canciones como Oncemil y De Solo Vivir generó euforia y expectativa en sus admiradores, quienes reaccionaron en las redes sociales.

El ícono del folklore oriundo de Bahía Blanca les contó a las millones de personas que lo siguen en su cuenta de Instagram que en solo días se podrán sacar las entradas para un esperado show: el 1 de noviembre tocará en el Hipódromo de La Plata. "Volvemos a La Plata! Noches Capitales, entradas a la venta a partir del 4 de agosto a las 12h", escribió Abel Pintos en el pie de foto de su posteo.

El concierto del folklorista se dará en el marco del Festival Capital, bajo el concepto Noches Capitales: una experiencia para disfrutar de música en vivo en una amplia sala al aire libre. Ante esta noticia de Abel Pintos, los fans reaccionaron con comentarios cargados de entusiasmo como "Yo lo sabía desde un principio. A contar los días, mi flaco", "Me vas a fundir, pero no importa pobre pero feliz", "Calmate un poco! Así no se puede ahorrar che!" y "La sensación de querer estar en cada lugar que anuncian concierto, las mil maniobras para llegar y conseguir los primeros asientos".

El anuncio de Abel Pintos sobre sus 20 funciones en Buenos Aires

El músico utilizó una de sus historias de Instagram para hacerles saber a sus seguidores cómo se preparaba para los 20 shows que tiene en e teatro Alvear de Buenos Aires en agosto. "Buen día, es muy temprano y hace mucho frío. Arranco mañana con los 20 shows en el teatro Alvear en la Ciudad de Buenos Aires", soltó Abel Pintos sobre su concierto Gracias a la vida + acústico. Y agregó: "Hoy arranqué bien temprano porque hay muchos detalles que ultimar para que todo salga como lo soñamos. Solo desearles que empiecen una linda semana y que todo vaya muy bien".

El posteo de Abel Pintos.

En dicho concierto, Pintos presentará sus hits y las canciones de su último disco de versiones, en el que incluyó covers de artistas variados como Café Tacvba, Shakira y Reik.