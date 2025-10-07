Abel Pintos celebró sus funciones en Rosario.

Abel Pintos compartió en sus redes sociales un video en el que se refirió a una próxima fecha en Rosario, que formará parte de sus festejos por sus treinta años de carrera. El músico se mostró visiblemente emocionado en su posteo, debido a que sus fanáticos oriundos de Rosario agotaron la función en poco tiempo y por eso agregaron una nueva.

El intérprete de canciones como De Solo Vivir y La Llave llevó tranquilidad a todos aquellos fans que se quedaron afuera de la primera fecha en Rosario, al comunicarles que sumó una. "Rosario de mi amor! Vamos a celebrar 30 años de música compartida a lo grande. Agotaron las entradas de la función del 24 y tenemos nueva fecha 25 de noviembre. Nos vemos en el Anfi! Nos vemos en la música", escribió Abel Pintos en el pie de foto del posteo.

En la sección de comentarios, los usuarios de redes que siguen al artista le dedicaron mensajes de amor y admiración, en los que expresaron su agradecimiento por sumar una nueva fecha. "Abel querido, recontra ansiosa de escucharte y disfrutar de ese espectáculo. Gracias genio por volver, Dios te bendiga", "Nos vemos en el anfi, nos vemos en la música!", "Voy a estar ahí con mi nena de 10 años. Ella te ama desde la panza" y "Qué hermoso verte otra vez" fueron algunos de los comentarios.

Abel Pintos, emocionado por sus shows en Bahía Blanca

"Bueno, bueno. Tenemos dos noticias hermosas: la primera es que a la función del 20 de noviembre en el teatro Don Bosco de Bahía Blanca la agotaron en minutos. Es una locura total, gracias. Es mi cuna, es mi casa; hace muchos años que no voy y siento una felicidad total en este momento. Gracias de todo corazón", escribió Abel Pintos en sus redes sociales sobre lo sucedido con sus fechas en su ciudad natal.

Abel Pintos habló de su cover de No de Shakira

"Shakira cuando hace esta canción que todos conocemos habla de una ruptura de una relación con alguien más. La escucho, me encanta, me parece espectacular. Y hace unos años atrás yo tuve que romper conmigo mismo", le dijo Abel Pintos a Billboard.