Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana para ver en Año Nuevo 2026

¡Netflix en Año Nuevo 2026!

Arrancar el Año Nuevo 2026 con Netflix puede ser uno de los mejores planes para empezar el año: es la excusa perfecta para quedarse en casa, bajar un cambio y sumergirse en historias que mezclan misterio, acción, emoción y grandes aventuras. La plataforma apuesta fuerte para esta semana especial, con películas ideales para maratonear y series que prometen conversación asegurada durante los primeros días del año.

"Super Mario Bros: la película", disponible en Netflix.

Películas recomendadas en Netflix

Wake Up Dead Man: un misterio de Knives Out. La nueva entrega de la saga creada por Rian Johnson vuelve a poner en el centro al carismático Benoit Blanc. Esta vez, el detective se enfrenta a un crimen rodeado de secretos religiosos, viejas traiciones y un clima mucho más oscuro que en las entregas anteriores. Pacto de fuga. Este thriller latino se apoya en una historia de lealtades rotas y decisiones límite. Un grupo de presos planea una fuga que parece perfecta, pero los conflictos internos y el peso del pasado amenazan con hacerlo estallar todo. Intensa, cruda y con gran pulso narrativo, es ideal para quienes buscan tensión sostenida. Asesinato en Mónaco. Lujo, poder y muerte se cruzan en este policial ambientado en la alta sociedad europea. Un crimen sacude a una familia influyente y nada es lo que parece. La película se luce por su atmósfera elegante, personajes ambiguos y un misterio que se cocina a fuego lento. Paw Patrol: la super película. Para los más chicos (y no tanto), la Patrulla Canina regresa con una aventura cargada de acción, humor y valores positivos. Nuevos poderes, villanos desafiantes y un mensaje claro sobre el trabajo en equipo la convierten en un éxito familiar. Super Mario Bros: la película. Colorida, vertiginosa y repleta de guiños para fans, esta adaptación del clásico videojuego es pura diversión. Mario, Luigi y compañía atraviesan mundos imposibles en una historia simple pero efectiva, perfecta para ver en grupo durante las fiestas.

Series recomendadas en Netflix

Stranger Things, temporada 5. La serie emblema de Netflix llega a su episodio final. Hawkins enfrenta su amenaza definitiva y los personajes deben pagar el precio de todo lo vivido. Más oscura y emotiva, trae un cierre épico para varias generaciones de fans. Accidente, temporada 2. El thriller mexicano redobla la apuesta tras un final impactante. Nuevas revelaciones, tensiones familiares y consecuencias legales profundizan una historia que no da respiro. Ciudad de sombras. Una ficción policial urbana donde el crimen organizado y la política se mezclan en una ciudad asfixiante. Personajes complejos y una narrativa adulta la vuelven ideal para maratón. Los abandonados. Drama social con tintes de suspenso, centrado en personas que viven al margen del sistema. Realista, incómoda y muy actual. La paz de Marsella. Desde Francia, una serie que combina thriller y drama humano. Un frágil acuerdo entre bandas pone en juego el futuro de toda una ciudad.

Con esta variedad de títulos, Netflix se convierte en el mejor aliado para comenzar el año 2026 repletos de buenas historias, bastante emoción y un muy buen entretenimiento asegurado.