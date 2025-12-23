La película que reúne a 2 estrellas de cine: el estreno exclusivo de Netflix para el 24 de diciembre

La nueva película de Netflix está protagonizada por Helen Mirren y Kate Winslet.

Netflix anticipa los festejos de Nochebuena y Navidad con platos fuertes que se suman a su catálogo: desde el 24 de diciembre podrá verse Goodbye June, un drama familiar y emotivo que marca el debut como directora de Kate Winslet, quien además actúa en la historia y produce la película. El guion fue escrito por Joe Anders, hijo de Winslet, y la narrativa gira en torno a una familia británica que debe confrontar el inminente fallecimiento de su matriarca durante la temporada navideña.

La trama se centra en la reunión de los hermanos y su padre cuando la salud de June empeora justo antes de Navidad. Aunque es un drama navideño en apariencia, la película se aleja de la típica comedia festiva para explorar temas complejos como el duelo, el resentimiento familiar, la reconciliación y la manera en que las relaciones no resueltas resurgen al enfrentar la muerte. June, consciente de su situación, organiza los días finales de su vida con humor seco, honestidad y amor, obligando a cada personaje a encarar su propio dolor y frustraciones.

El elenco es uno de los grandes atractivos del proyecto e incluye a Helen Mirren como June, la madre enferma con cáncer; Kate Winslet como Julia, una de las hijas; Andrea Riseborough (Molly), Toni Collette (Helen) y Johnny Flynn (Connor) como los otros hijos; junto a Timothy Spall como Bernie, el padre. También participan Stephen Merchant y Fisayo Akinade en papeles secundarios.

Qué dicen las primeras críticas de Goodbye June

En cuanto a la recepción crítica en la prensa norteamericana y especializada, Goodbye June ha generado respuestas mixtas, con muchos elogios a las actuaciones y la dirección sensible de Winslet, pero también críticas por su sentimentalismo y estructura predecible. La Associated Press, por ejemplo, destacó la autenticidad emocional y actuaciones convincentes, especialmente de Flynn y Spall, aunque señaló que algunos personajes no están bien desarrollados.