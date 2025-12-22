Estrenos del 2026: las 15 películas más esperadas del próximo año

Las 15 películas más esperadas del 2026.

Empezó la cuenta regresiva para el cierre del 2025 y comienzo del 2026, año que vendrá cargado de estrenos de cine para todos los gustos. Secuelas, súper producciones pochocleras y la vuelta de nombres históricos de las películas que marcarán la agenda. Un repaso por 15 títulos que darán que hablar en los próximos meses.

Uno por uno, los estrenos de cine más esperados del 2026

1) Marty Supreme

Dirección: Josh Safdie.

Sinopsis: ambientada en el vibrante mundo del tenis de mesa de los años 50, Marty Supreme sigue a Marty Mauser (Timothée Chalamet), un joven soñador decidido a ganarse el respeto en un deporte que nadie toma en serio. Inspirada en el espíritu del legendario jugador de ping-pong, la película narra el descenso de Marty hacia la obsesión, las apuestas y la redención, mientras arriesga todo para transformar su improbable pasión engrandeza.

Fecha de estreno: 15 de enero.

2) La virgen de la tosquera

Dirección: Laura Casabé.

Sinopsis: un verano caluroso, apenas unos meses después del estallido de violencia de diciembre de 2001 en Argentina, que terminó en una profunda crisis económica y social. Natalia, Mariela y Josefina, tres inseparables amigas, viven en las afueras de Buenos Aires. Las tres acaban de terminar el último año de la escuela secundaria, y se enamoran locamente de Diego, su amigo de toda la vida. Natalia es quien tiene más afinidad con él, y cuando su relación parece incipiente, aparece Silvia, una chica mayor y con más experiencia, que captura la atención de Diego. Entonces Natalia se enfrenta al desamor, al rechazo y al miedo a perderlo todo.

Con ayuda de su abuela Rita, Natalia decide entonces realizar un conjuro contra Diego y Silvia, apelando a macumbas vernáculas. A partir de ello, algo nuevo y extraño se manifiesta en el interior de Natalia, una cualidad desconocida y misteriosa que la empodera y conduce a un crudo desenlace.

Fecha de estreno: 15 de enero.

3) Send Help

Dirección: Sam Raimi.

Sinopsis: después de que un accidente de avión deje varados en una isla remota a una capaz empleada y a su molesto jefe, ella deberá utilizar sus habilidades de supervivencia para mantenerlos a ambos con vida, a pesar de su difícil relación.

Fecha de estreno: 29 de enero.

4) Cumbres Borrascosas

Dirección: Emerald Fennell.

Sinopsis: una historia de amor con los páramos de Yorkshire como telón de fondo, que explora la intensa y destructiva relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw.

Fecha de estreno: 12 de febrero.

5) Scream 7

Dirección: Kevin Williamson.

Sinopsis: cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott (Neve Campbell) rehizo su vida, sus peores temores se hacen realidad al convertirse su hija (Isabel May) en la próxima víctima. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin al derramamiento de sangre de una vez por todas.

Fecha de estreno: 26 de febrero.

6) Hoppers

Dirección: Daniel Chong.

Sinopsis: la historia sigue a una joven, Mabel, que puede transferir su mente a un castor robot con el objetivo de infiltrarse en el reino animal. Acaba haciéndose amiga de un castor regio, el Rey Jorge, y uniendo a los animales para luchar contra los planes de un promotor inmobiliario.

Fecha de estreno: 5 de marzo.

7) Peaky Blinders: El hombre inmortal

Dirección: Tom Harper.

Sinopsis: Birmingham, 1940. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a romper un exilio voluntario para enfrentar el ajuste de cuentas más destructivo de su vida. El futuro de su familia y el país están en juego, y, mientras lucha contra sus propios demonios, Tommy deberá decidir si quiere hacerle frente a su legado o convertirlo en cenizas. Por orden de los Peaky Blinders…

Fecha de estreno: 20 de marzo.

8) The Super Mario Galaxy Movie

Dirección: Aaron Horvath, Michael Jelenic.

Sinopsis: luego de vencer a Bowser y salvar Brooklyn, Mario y amigos enfrentan una nueva amenaza: Wario, con Bowser Jr., conspira para dominar el mundo. Deben aliarse con Yoshi para detener a este dúo malvado.

Fecha de estreno: 2 de abril.

9) El diablo viste a la moda 2

Dirección: David Frenkel.

Sinopsis: sigue la lucha de Miranda Priestly contra Emily Charlton, su ex asistente convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos por publicidad en medio de la decadencia de los medios impresos y Miranda se acerca a la jubilación.

Fecha de estreno: 30 de abril.

10) Amarga Navidad

Dirección: Pedro Almodóvar.

Sinopsis: Elsa es una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad. La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán, entremezclando ficción y realidad.

Fecha de estreno: sin fecha de estreno anunciada para Argentina.

11) Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Dirección: Jon Favreau.

Sinopsis: el cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (Pedro Pascal), y su joven aprendiz, Grogu.

Fecha de estreno: 21 de mayo.

12) Scary Movie 6

Dirección: Michael Tiddes.

Sinopsis: por el momento no hay sinopsis oficial.

Fecha de estreno: 11 de junio.

13) El día de la revelación

Dirección: Steven Spielberg.

Sinopsis: por el momento no hay sinopsis oficial.

Fecha de estreno: 11 de junio.

14) Toy Story 5

Dirección: Andrew Stanton.

Sinopsis: los juguetes están de vuelta en “Toy Story 5”, de Disney y Pixar, y esta vez se enfrentan los juguetes y la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se complica exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego.

Fecha de estreno: 18 de junio.

15) Spider-Man: Brand New Day

Dirección: Destin Cretton.

Sinopsis: por el momento no hay sinopsis oficial.

Fecha de estreno: 30 de julio.