¿Habrá temporada 6 de "Emily en París" en Netflix? Todo lo que se sabe de la serie

"Emily en París" se prepara para una sexta temporada.

Desde su estreno en octubre de 2020, Emily en París se consolidó como una de las comedias románticas más vistas de Netflix: un fenómeno global con moda, romance y mucho drama parisino. Tras cinco temporadas llenas de giros, la pregunta que circula ahora es si habrá sexta temporada después de tan caótica e inmersiva historia durante la quinta temporada.

¿Habrá temporada 6 de "Emily en París"?

La respuesta corta es que, hasta ahora, Netflix no ha confirmado oficialmente la renovación de la serie para una sexta temporada. Sin embargo, hay pistas muy fuertes sobre la continuación. En una reciente conferencia de resultados financieros, el CEO de Netflix, Ted Sarandos, mencionó que Emily en París formaría parte del catálogo de retornos con nuevas temporadas durante 2026, lo cual se interpreta como una casi asegurada temporada 6, o incluso aún más allá.

La serie inició en Netflix como un drama ligero y escapista, y a pesar de haber recibido críticas mixtas entre optimistas y negativas, después de cinco temporadas sigue siendo una de las producciones más vistas de la plataforma. Por ejemplo, la quinta temporada arrasa en los rankings de audiencia pese a opiniones divididas de críticos.

Emily podría continuar sus viajes por Europa.

La clave de la temporada 5 para una temporada 6

La quinta temporada, estrenada el 18 de diciembre de 2025, llevó a Emily Cooper (Lily Collins) a una nueva fase profesional y personal, con escenas filmadas entre Roma, París y Venecia. En estos diez episodios, Emily intenta equilibrar su ambición de liderar la nueva sucursal de Agence Grateau con sus relaciones amorosas: tras un romance con Marcello, termina nuevamente soltera y enfocada en su vida en París.

Pero el final cerró con un gancho clásico: Gabriel, su eterno interés romántico (interpretado por Lucas Bravo), envía a Emily una postal desde Grecia invitándola a visitarlo. Esa escena fue interpretada por muchos como una puerta abierta narrativa para una sexta temporada.

Además, el creador Darren Star ha expresado en varias entrevistas su deseo de continuar la historia de Emily por las temporadas que sean necesarias, lo que alimenta aún más la expectativa de nuevos capítulos.

Entre las declaraciones de los ejecutivos de Netflix, los finales abiertos y la popularidad de la serie, las posibilidades de que Emily siga viviendo aventuras en Europa (y tal vez más allá) son altas. Se podría esperar noticias oficiales durante el año 2026, pues según el patrón de estrenos anteriores, la nueva temporada podría llegar a finales de ese año o incluso principios de 2027.