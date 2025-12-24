Así es la nueva película navideña furor en Netflix: dura menos de dos horas

La película ya se metió en el top 10 de las películas más vistas de Netflix.

Estrenada el 3 de diciembre y ubicándose hoy en el Top 10 de las películas más vistas en Netflix en 64 países, El secreto de Santa arrasa como uno de los títulos navideños más populares en la plataforma de contenido on demand.

La comedia romántica que si bien apuesta por los códigos clásicos de la época, los actualiza con sensibilidad contemporánea y una mirada más íntima sobre los vínculos. La película se inscribe en la tradición de historias cálidas para ver en familia, con luces, nieve y encuentros inesperados, aunque su eje no está solo en el mero romance, sino también en la amistad, la comunidad y la capacidad de volver a empezar.

"No soy precisamente una aficionada a las películas navideñas, así que me cuesta bastante no sacar la navaja navideña. Dicho esto, esta es bastante buena", señaló una usuaria de la plataforma de críticas de cine Imdb.

¿De qué se trata El secreto de Santa?

La trama de El secreto de Santa gira en torno a un juego de “amigo invisible” organizado en un pequeño pueblo durante las semanas previas a Navidad. Lo que comienza como una actividad sencilla termina convirtiéndose en el motor de una serie de conexiones cruzadas entre los participantes. Cada regalo anónimo funciona como una pista emocional: cartas, objetos simbólicos y gestos desinteresados van revelando secretos, heridas del pasado y deseos no dichos.

La protagonista es una joven que regresa a su ciudad natal tras varios años de ausencia, empujada por una etapa de cambios personales y profesionales. Su regreso coincide con la organización del tradicional juego navideño, en el que acepta participar casi por compromiso. A partir de allí, la dinámica del film la enfrenta con recuerdos que creía superados y con personas que marcaron su historia, incluido un viejo amor que también parece estar buscando su lugar.

En lo visual, El secreto de Santa aprovecha al máximo la estética navideña: calles iluminadas, interiores acogedores y paisajes invernales que funcionan casi como un personaje más. La música acompaña con melodías suaves y reconocibles, reforzando la atmósfera de intimidad y celebración.

Ficha técnica de El secreto de Santa