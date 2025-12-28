No es Esperando la Carroza: la hilarante comedia con la China Zorrilla para ver en Netflix

No es Esperando la Carroza: la hilarante comedia con la China Zorrilla para ver el fin de semana en Netflix.

El catálogo de Netflix se renovó una vez más para ofrecer nuevos contenidos disfrutables en cualquier momento del día. Sin embargo, en esta ocasión hizo mucho hincapié en los contenidos nacionales, entro los que destaca una película de comedia y que está protagonizada nada más y nada menos que por la China Zorrilla.

En esta oportunidad tenemos para recomendarte una hilarante comedia protagonizada por la China Zorrilla, y no, no se trata de Esperando la Carroza. De la película que hablamos es Elsa & Fred, una coproducción española argentina del año 2005 dirigida por Marcos Carnevale. Emoción y humor se combinan para dar vida a una trama que conmueve tanto como hace doler la panza de la risa.

De qué trata Elsa & Fred

La historia de Elsa & Fred gira en torno a Elsa, una mujer argentina vital y algo impulsiva que vive en Madrid, y Alfredo, un viudo español recientemente mudado al mismo edificio. Un accidente cotidiano funciona como disparador para que ambos se conozcan y comiencen una relación que, casi sin proponérselo, se transforma en un romance profundo y transformador.

Elsa & Fred es una película tan graciosa como tierna.

A medida que avanzan los encuentros, Elsa empuja a Alfredo a salir de su zona de confort y a animarse a vivir experiencias que había postergado durante toda su vida. Pese a las resistencias iniciales de él, marcadas por el duelo y la rutina, el vínculo crece y se convierte en una historia de amor madura, sincera y emotiva, que invita a reflexionar sobre el deseo de ser feliz sin importar la edad.

Reparto de Elsa & Fred: quiénes actúan en la película

El reparto de Elsa & Fred reúne a destacadas figuras del cine argentino y español. La película está encabezada por la China Zorrilla en el papel de Elsa y Manuel Alexandre como Alfredo. A continuación te compartimos el reparto completo: