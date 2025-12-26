La película apocalíptica que lidera el ranking de lo más visto de Netflix en 71 países

Estrenada el 18 de diciembre y hoy liderando el ranking de las películas más vistas en Netflix en 71 países, El gran diluvio se encamina a convertirse la producción surcoreana de ciencia ficción del año.

Coescrita y dirigida por Kim Byung-woo, la historia se centra en un bucle temporal que explora la mente humana en el contexto de un desastre, abordando la ansiedad, el trauma y el amor maternal de una persona atrapada en un espacio confinado y en una situación repetitiva.

Song Kyung-won, editor jefe de Cine21, la definió como "una película cautivadora y laberíntica que explora el corazón humano, que es más grande que un desastre masivo" tras su proyección en el festival de Busan. Por su parte, Phil Hoad, en The Guardian, le concedió tres estrellas sobre cinco y la presentó como "una película apocalíptica coreana que se adentra en un siniestro territorio de ciencia ficción".

¿De qué se trata El gran diluvio?

La trama se desarrolla en un futuro cercano marcado por lluvias incesantes y un aumento imparable del nivel del agua. En ese contexto, distintos personajes intentan sobrevivir mientras las infraestructuras fallan y las autoridades se ven desbordadas.

Si bien la película evita concentrarse únicamente en la destrucción visual y apuesta por mostrar cómo el miedo, la solidaridad y el egoísmo emergen cuando el orden social se tambalea, el guion avanza con un ritmo sostenido, alternando momentos de tensión con escenas más contemplativas que invitan a pensar en la fragilidad del mundo contemporáneo.

Uno de los aspectos más destacados de El Gran Diluvio es su puesta en escena. La fotografía logra transmitir una atmósfera opresiva, dominada por tonos grises y azules que refuerzan la sensación de encierro y amenaza constante. Los efectos visuales, sin ser excesivos, cumplen un rol clave para dar verosimilitud al desastre y acompañar la narrativa sin eclipsarla.

Ficha técnica de El gran diluvio

Título original: Daehongsu

Dirección: Kim Byung-woo

Guion: Kim Byung-woo y Han Ji-su

Género: Ciencia ficción, desastre, acción

Duración: Aproximadamente 108 minutos

País: Corea del Sur

Disponible on demand: Netflix

