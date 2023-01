Netflix: la actriz Sadie Sink spoileó cómo será el final de Stranger Things

La actriz que encarna a Max en la serie Stranger Things dio más pistas sobre el final de la aclamada serie de Netflix en una reciente entrevista.

Stranger Things se despedirá de los fans cuando Netflix estrene la quinta y última temporada de la exitosa ficción creada por los hermanos Duffer. Un inevitable final que fue descrito por Sadie Sink, una de las protagonistas de la serie, como "triste y aterrador".

Desde su incorporación en la temporada 2 de Stranger Things, la actriz se ganó con su carisma y desparpajo el cariño de los espectadores con su personaje: Max Mayfield, la hermanastra de Billy Hargrover, al que puso rostro Dacre Montgomery hasta que fue poseído por uno de los lugartenientes de Vecna, The Mind Flayer, para, poco después, sacrificarse y salvar a la Eleven de Millie Bobby Brown al final de la tercera entrega de la serie.

Es más, este fue uno de los motivos por los que el personaje de Max cobró una mayor fuerza y protagonismo a lo largo de los nueve capítulos que componen la temporada 4. No solo quedó traumatizada por el horrible modo en el que murió Billy, sino porque el propio Vecna quería cobrarse su vida; algo que casi consigue en una de las escenas más impactantes de la serie.

Ahora, en una reciente entrevista con Today, Sink asumió que está preparada para despedirse de sus amigos y compañeros en la serie, detallando que cuando llegue el final de Stranger Things 5 va a ser "triste y aterrador" el hecho de no volver para otra temporada. "Los chicos, todo el reparto y el equipo, son como familia. La gente lo dice todo el tiempo, pero voy en serio", comentó la actriz sobre no tener ya esa certeza de verse en una posterior entrega antes de concluir, añadiendo que también piensa que "es emocionante avanzar hasta el siguiente capítulo".

Unas palabras con las que Sink, protagonista junto a Brendan Fraser en The Whale, el filme de Darren Aronofsky, parece lista para el cierre de una etapa que le ha marcado como actriz. Ahora tan solo queda esperar para averiguar que le deparará tanto a Max como a Dustin, Will, Mike, Eleven y el resto de la pandilla la quinta y última temporada de Stranger Things que aún no tiene fecha de estreno en Netflix.