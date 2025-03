Sufre Russo: el durísimo revés para el DT de San Lorenzo en el mercado de pases

Sufre Russo: el durísimo revés para el DT de San Lorenzo

San Lorenzo festejó en el clásico contra Racing en el Nuevo Gasómetro por la octava fecha del Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino, pero Miguel Ángel Russo se encontró con un golpazo inesperado unas horas más tarde. El mismo tiene que ver con uno de los futbolistas que estaba en la mira para ser refuerzo en el mercado de pases que se acercaba al club para tener su segunda etapa. Sin embargo, todo se complicó y su vuelta a Boedo está cada vez más lejos de concretarse.

Se trata nada menos que de Jalil Elías, volante central que pertenece al Johor de Malasia, viene de salir campeón de la Liga Profesional con Vélez y estuvo en el "Ciclón" entre 2021 y 2023. Cuando todo indicaba que se sumaría al plantel comandado por "Miguelo" tras realizarse la revisión médica correspondiente, el jugador que representa a la Selección de Siria finalmente no arribaría. Los detalles no tardaron en trascender, pero desde San Lorenzo igualmente no pierden la esperanza de que regrese.

Se complicó el regreso de Jalil Elías a San Lorenzo

Al no cerrarse la salida de Elián Irala a Inter de Porto Alegre de Brasil tal como esperaba la dirigencia comandada por Marcelo Moretti, esto impide que el elenco de Boedo pueda incorporar a un futbolista después de culminado el mercado de pases. De esta manera, con plazo hasta el 12 de marzo, la llegada de Elias -de poco rodaje en Malasia- se complicaría y Russo deberá seguir esperando para contar con él en su plantel. Se trata de una posición en la que el experimentado entrenador necesita incorporaciones, con el futuro del juvenil en duda ya que apenas cuenta con Emanuel Cecchini y Nicolás Tripichio en ese puesto.

Los números de Elías en San Lorenzo

Partidos jugados : 116.

: 116. Goles: 5.

Golpazo para Russo en San Lorenzo: las dos bajas sensibles del Ciclón

San Lorenzo enfrentará a Sportivo Las Parejas por los 32avos de la Copa Argentina durante la próxima fecha FIFA, que tendrá lugar a finales de marzo. Para dicho compromiso, Russo perderá a dos futbolistas importantes de su plantel que estarían entre los convocados para sus respectivas selecciones. Se trata del arquero Orlando Gill y el defensor Jhohan Romaña; quienes están en la mira de sus entrenadores de selección, Paraguay y Colombia, respectivamente.

Lo cierto es que ambos jugadores atraviesan un buen momento en el "Ciclón" y se ganaron un lugar en los equipos de sus países, aunque hasta el momento sólo fueron preseleccionados. Por este motivo, dependerá de la decisión que tomen sus entrenadores para sumarlos o no para los encuentros por las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. En caso de que estén en la nómina, se perderán el mencionado partido ante el elenco santafesino que milita en el Federal A.

