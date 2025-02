En San Lorenzo, Tito Villalba apuntó contra Russo por su frustrado regreso: "Faltó"

Héctor "Tito" Villalba dio detalles de por qué no volvió a San Lorenzo, cuando estuvo a un paso.

Héctor "Tito" Villalba decidió romper el silencio sobre su frustrada llegada a San Lorenzo de Almagro en el último mercado de pases. El jugador que fue clave para la consagración de la Copa Libertadores en 2014 apuntó contra el entrenador, Miguel Ángel Russo, y hasta dio indicios sobre si piensa en un regreso en un futuro.

El "Ciclón" tuvo inconvenientes para incorporar futbolistas por la delicada situación económica que atraviesa e, incluso, vendió jugadores de gran proyección que causó enojo en la gente. Sin embargo, uno de los que estaba dispuesto a volver era Villalba y, cuando el arreglo estaba por concretarse, la operación se cayó de un día para otro y el propio futbolista contó el motivo.

"Estuve a nada de jugar en San Lorenzo, faltó que me quiera el técnico. Estaba todo arreglado con el club: me hicieron una propuesta, lo económico no era problema, me adapté a lo que me ofrecieron", comenzó contando Villalba este miércoles, en una entrevista para DSports Radio, sobre la razon por la que no terminó volviendo al club en el que surgió.

En el mismo sentido, "Tito", que firmó en Peñarol de Uruguay tras su paso por Libertad de Paraguay, expresó que no tuvo contacto con Russo. "No pude hablar con Miguel, no me llamó nunca. Son opiniones, se ve que no me veía bien o no tenía ganas de contar conmigo, por eso no estoy ahí.

Además de la desilusión que se llevó por no poder concretar su vuelta a nueves años de su salida del club, el volante, de 30 años, manifestó: "Hoy no pienso en volver. Se abrió una ventana en diciembre donde existió la posibilidad, algunas partes queríamos, pero no se dio. No sé qué pasará en el futuro". Para finalizar, el jugador que ganó tres títulos en el "Cuervo" reveló que está contento por el presente de San Lorenzo, por estar primero en la tabla del Torneo Apertura 2025, pero también se mostró enfocado en el conjunto uruguayo: "Me encontré con una grupazo en Peñarol, de a poco estoy conociendo al club".

Los números de Tito Villalba en San Lorenzo

Partidos: 118.

Goles: 16.

Asistencias: 13.

Títulos: 3.

¿Cuándo juegan Huracán vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2025?

El "Globo" y el "Ciclón" se enfrentan este domingo 23 de febrero a las 18 horas, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2025, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó con el arbitraje de Darío Herrera. El partido será transmitido en vivo en la TV tanto por la señal ESPN Premium como también por TNT Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.

Los jugadores de San Lorenzo que vuelven en el clásico contra Huracán

Tanto Teo Rodríguez Pagano como Ignacio Perruzzi tendrán la posibilidad de sumar minutos en la Primera División de la mano de Russo ante el "Globo" en Parque Patricios. Por supuesto, todo dependerá del propio DT ya que de hacerlo sería el debut de ambos en la máxima categoría y sería justamente frente al rival de toda la vida. Las joyas de 19 años que vistieron la "Albiceleste" en el Sudamericano disputado en Venezuela no la tienen fácil, pero luego de ser parte del plantel de Diego Placente -sumado al buen desempeño en la Reserva subcampeona del 2024- no pierden la ilusión de ser parte del equipo.