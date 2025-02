En San Lorenzo, Russo encendió las alarmas con Muniain contra Huracán: "Apurado"

El 'Ciclón' ganó nuevamente, sigue invicto en el Torneo Apertura y es junto a Rosario Central líder de la Zona B.

Iker Muniain es la gran incógnita de San Lorenzo para el clásico frente a Huracán que se disputará el domingo 23 de febrero a partir de las 18 horas en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. El futbolista vasco aún no se recuperó del desgarro que sufrió en el recto anterior de su cuádriceps derecho y, a pesar de que está en la etapa final de su tratamiento, es duda para el duelo correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino. Tras la victoria en condición de visitante frente a Instituto de Córdoba por 1 a 0, el entrenador Miguel Ángel Russo se refirió al estado del futbolista.

"Esto es día a día, los triunfos te ayudan pero planificar de acá a varios días es un montón. Iker y el ‘Pocho’ (por Ezequiel Cerutti) están entrenando pero no estoy seguro de que lleguen al clásico con Huracán. Nos volvemos contentos a Buenos Aires", declaró el director técnico del 'Ciclón' en conferencia de prensa. El volante ofensivo de 32 años con pasado en Athletic Bilbao, capitán y figura del equipo, se lesionó en la semana previa al certamen y no tuvo minutos en cancha hasta ahora. "Muniain está trabajando, todavía no hablé con los médicos. Hoy se hizo unos estudios donde nos van a mostrar la realidad de cómo está, pero yo soy el menos apurado. Hay que verlo día a día, esta lesión no se puede apurar", sentenció el ex DT de Boca.

Russo habló sobre el clásico Huracán vs. San Lorenzo y el buen presente del equipo: "Calma"

El conjunto de Boedo pudo revertir la floja imagen que dejó el año pasado con un gran arranque de 2025: con cuatro triunfos y dos empates (en los que acumuló seis goles a favor y tan sólo uno en contra), lidera la Zona B junto con Rosario Central con 14 unidades. A pesar de esto, el entrenador remarcó la necesidad del próximo duelo ante el "Quemero", uno de los compromisos más importantes que deberá afrontar en este primer semestre: "Se viene una semana y dura que hay que preparar bien para el clásico. Tenemos un día menos que los demás. Es muy pronto para hablar de Huracán, el fútbol argentino es muy difícil. Hay que ver cómo armamos el equipo. Tenemos que estar tranquilos".

Además, Russo destacó la importancia de sumar puntos como visitante: "El partido ante Platense era muy importante para ganar de local (fue victoria por 2 a 1) y lo de hoy también porque las campañas se solidifican ganando de visitante. Pero esto es una vorágine y hay que tener calma", expresó. Por último, hizo hincapié en que el gran momento futbolístico que atraviesa San Lorenzo no puede generar que bajen la intensidad: "Ilusión tenemos siempre, uno vive el fútbol para estar siempre arriba. Es bueno este presente para la gente y los jugadores, estamos bien a nivel grupo y es lo importante. Es bueno sacar resultados positivos pero no nos podemos relajar".

Muniain regresó a Buenos Aires

El español ya está en la Capital Federal tras finalizar la primera parte de la recuperación del desgarro que sufrió en el recto anterior de su cuádriceps derecho y estuvo presente en la Ciudad Deportiva del club para reencontrarse con sus compañeros. El futbolista vasco de 32 años, que se lesionó antes del comienzo del certamen, intentará estar presente en el cruce contra el 'Globo' el próximo domingo 23 de febrero en el Estadio Tomás Adolfo Ducó a partir de las 17. "Hola, capitán! Iker Muniain está de regreso para continuar el proceso de recuperación. Vamos con todo, chaval", le escribieron desde las redes sociales del cuadro de Boedo.

El talentoso mediocampista trabajó en Europa una semana en doble turno con Jurdan Mendiguchía, un reconocido fisioterapeuta español con el que ya ha realizado rehabilitaciones de este tipo en el pasado. Por este tratamiento estuvo casi un mes fuera de la actividad, por lo que se perdió varias fechas del inicio del Torneo Apertura.