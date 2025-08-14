Chau colita de pelo: estos son los accesorios y peinados en tendencia para este 2025.

Más allá de las colitas de pelo, existen otros accesorios para el cabello y peinados en tendencia para este 2025. Después del Clean Girl Look y sus colitas de pelo tirantes, las redes sociales de moda como Pinterest se llenaron de fotos de chicas con otros peinados y accesorios diferentes. Si ya te cansaste de la típica colita de pelo o bien de llevar el cabello suelto y querés innovar, estas ideas de accesorios y peinados te pueden inspirar.

Son muy fáciles de hacer, prácticos para todos los días y le suman un toque elegante y sofisticado a tus looks. Los accesorios estrella de esta temporada son los broches y/o pinzas francesas y las scrunchies. Seguramente ya las tengas o te sea muy sencillo conseguirlos a un precio económico.

Accesorios para el pelo y peinados en tendencia para este 2025

Peinados con broche y/o pinza francesa

1. Recogido alto clásico

El recogido alto clásico nunca va a pasar de moda. Simplemente necesitás un broche. El tamaño va a depender de qué tanta cantidad de pelo tengas; si tenés mucho, te conviene un broche grande, pero si tenés poca cantidad puede ser uno pequeño. El broche tiene que ir bien arriba, a la altura de donde comenzarían tus cejas, para lograr ese toque elegante. Podés dejarte dos mechones adelante o flequillo, en caso de que tengas, para lograr un look natural y despreocupado.

Accesorios para el pelo en tendencia para este 2025.

2. Giro francés con pinza

El giro francés con pinza es otro clásico todavía más elegante, ideal para un look un poco más formal y prolijo. En realidad, se hace con una pinza francesa, pero como es difícil de conseguir también podés reemplazar por un broche normal. En lugar del recogido tradicional, la idea es que el broche agarre todas las puntas del cabello, que tienen que quedar metidas hacia adentro. Podés ayudarte con un peine para que te queden prolijos los dos costados del pelo.

Para hacerlo, agarrá tu pelo y hacete una colita baja sin gomita, sosteniéndola con las dos manos. Podés aplicar gel en la cabeza si querés controlar mejor el frizz. Torcé hacia arriba formando un rollo vertical. Acomodá puntas escondiéndolas dentro del twist. Colocá la pinza en vertical, agarrando ambos lados. Soltate dos mechones adelante o dejate el flequillo.

3. Medio recogido con mechones sueltos adelante

Si te gusta llevar el pelo suelto pero querés comodidad, la media colita con broche es ideal. Usá el tamaño de broche que más te guste y dejate dos mechones adelante o flequillo en caso de que tengas. Si querés darle más volumen, levantá el cabello hacia arriba para generar una especie de jopo.

Peinados con colita de pelo tipo scrunchie

1. Colita de pelo baja con scrunchie

Las scrunchies son otro accesorio muy en tendencia, especialmente para la primavera y el verano. Estas gomitas de pelo son gruesas y pomposas, con volados o diseños de pétalos de flores. Un peinado muy fácil de hacer es la típica colita de pelo baja, pero con una scrunchie. Te dan una imagen elegante pero natural, dando un efortless look.

2. Rodete con scrunchie

El rodete con scrunchie se estuvo viendo mucho en Pinterest. Es muy fácil de hacer: solamente tenés que hacerte un rodete común y poner la scrunchie alrededor, sin darle ninguna vuelta, para que rodee al rodete. Este look se está viendo mucho entre las chicas españolas, portuguesas e italianas durante el verano.

3. Colita-trenza con scrunchie

Las colitas combinadas con trenzas y scrunchie son otro peinado que está muy de moda. Para lograrlo, solo te tenés que hacer una colita normal con tu scrunchie. En las puntas, hacete una, dos o tres trenzas y atalas con gomitas de plástico chiquitas. Este peinado es muy original y te levanta cualquier look. Podés hacerlo al natural, o si querés más prolijo, aplicando gel.