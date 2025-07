Chau colita de pelo y rodete: los 3 peinados que son tendencia en Pinterest para este invierno 2025.

La colita de pelo y el rodete con gel ya no va más, y este invierno 2025, otros tres peinados inspirados en las chicas francesas van a ser tendencia. Si te gusta experimentar con diferentes formas de atarte el pelo y ya te cansaste de la típica colita de pelo, estas ideas te pueden inspirar. Las redes sociales de moda y tendencias como Pinterest están llenas de fotos de los peinados más chic y elegantes para esta temporada invernal. Todos ellos te van a servir tanto para ir a trabajar como para salir de paseo y quedan muy bien para looks diurnos y nocturnos.

El famoso "clean girl look" (en español, "look de chica limpia"), que se impone como tendencia desde 2021, propone colitas de pelo, ya sean altas o bajas, bien tirantes y peinadas con gel, dando esa imagen pulcra, prolija y obediente. Sin embargo, eso quedó atrás y ahora hay otras opciones de peinados que forman parte de una nueva propuesta: el "efortless look" ("look sin esfuerzos"), también llamado "messy chic" ("desprolijo elegante"). Se trata de peinados mucho más rebeldes, descontracturados y naturales, que buscan romper con la perfección, pero sin dejar atrás la sofisticación. Además, ninguno de ellos lleva gel, por lo que son mucho más fáciles de hacer. Junto con la descripción de cada uno, vas a encontrar los videos tutoriales para hacerlos correctamente.

Los 3 peinados en tendencia para este invierno 2025

1. French twist

El french twist es un peinado clásico, vintage, elegante muy popular entre las francesas que llegó para quedarse. A diferencia del típico rodete con broche, este peinado enrolla el pelo hacia adentro de manera vertical, generando un efecto visual de moño. Parece complicado, pero una vez que entendés cómo se hace, es muy sencillo. Es femenino, sofisticado y, sin dudas, levanta cualquier look.

Peinados en tendencia para este invierno 2025.

2. Trenza cosida desarmada (loose braid)

Las trenzas cosidas son un clásico que no pasa de moda. Este peinado vintage es ideal si te gustan las trenzas, pero no querés verte demasiado estructurada. Idealmente, dejate algunos mechones de pelo sueltos adelante para seguir esa línea de look despreocupado y femenino. Este peinado, típico de la infancia, da una imagen fresca e inocente, ideal tanto para looks de día como de noche.

Peinados en tendencia para este invierno 2025.

3. Media colita con moño

Las media colita también son otro clásico que nunca falla. Esta vez, el moño va a ser la tendencia del invierno 2025 y te suma un toque distintivo que va a quedar perfecto con lo que te pongas. La chica del video utiliza cera para fijar el peinado y que quede más prolijo, pero no es necesario que lo hagas. Si te dejás algunos mechones sueltos adelante, el look va a ser todavía más casual. Este look también es muy dulce, romántico, inocente y fresco.