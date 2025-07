Chau rojo y negro: los 3 colores de uñas que van a ser tendencia este invierno 2025.

Hay tres colores de uñas que van a ser protagonistas de esta temporada invierno 2025. El rojo y el negro son los clásicos colores indiscutidos que, desde hace décadas, son los más elegidos por la mayoría a la hora de ir a la manicura. Esto es porque se trata de colores clásicos, versátiles, combinables y atemporales, que nunca fallan ni pasan de moda. Además, en invierno se suele optar por colores oscuros, elegantes y misteriosos, mientras que en verano, se suele optar por tonos más claros o vibrantes. Este invierno 2025, otros colores van a liderar el podio.

Si ya te cansaste de los típicos colores de uñas y no sabés de qué color pintarte, o bien sos de esas personas indecisas que dudan bastante a la hora de elegir un color para pintarse las uñas, no te preocupes. Estos tres colores seguramente te van a inspirar mucho. Además, podés pedirlos tanto lisos como en diferentes diseños, si sos un poco más arriesgada y buscás originalidad y creatividad.

Los 3 colores de uñas que van a ser tendencia este invierno 2025

1. Mocha mousse

El mocha mousse es un clásico que no va a fallar este invierno 2025. Si ya te aburriste del negro o querés algo que sea igual de sofisticado, pero con un toque diferente, este tono es para vos. Es un marrón con tonalidades grisáceas que queda muy elegante. Podés usar este color de uñas tranquilamente, sin pensar en si te va a combinar o no con la ropa que te pongas, ya que es un color neutro que queda bien con todo. A diferencia del marrón café, no es tan intenso y es mucho más neutro.

Uñas en tendencia para este invierno 2025: color mocha mousse.

2. Bordó

El bordó es otro tono de uñas que va a estar en tendencia este invierno 2025. Es ideal si te gusta el color rojo pero querés innovar un poco sin arriesgarte tanto a otros colores. A diferencia del rojo, el bordó es un poco más formal, serio y elegante. Ideal para el invierno, momento del año en el que se eligen colores oscuros. Esto es, especialmente, porque al no estar bronceada como en verano, contrasta mejor con la piel. Al igual que el moccha mouse, podés combinarlo tranquilamente con casi cualquier color de ropa.

Uñas en tendencia para este invierno 2025: color bordó.

3. Vino

Si querés algo ligeramente más jugado, el vino es para vos. Este color sofisticado y elegante es una mezcla entre violeta oscuro y bordó. Es un intermedio perfecto, ya que combina el color intenso de las uvas negras con un toque de tonalidades rojizas. También queda bien con casi cualquier cosa que te pongas, pero es preferible combinarlo con ropa neutra. Si solés vestirte de negro, beige, gris, marrón o colores tierra, es una excelente alternativa.