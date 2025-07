La Rioja resiste el ajuste: el Hospital de Fátima lucha por mantener sus servicios frente al desfinanciamiento de Nación

El Hospital Universitario de Fátima atraviesa una compleja situación económica que lo obligó a suspender servicios clave como la internación y la guardia médica debido al desfinanciamiento sobre la Universidad Nacional de La Rioja, por decisión del Gobierno nacional de Javier Milei.

Según confirmaron su director, Federico Peralta, y el director médico, Armando Delgado, en diálogo con Radio La Torre, la crisis financiera de la Universidad Nacional de La Rioja, de la cual depende el nosocomio, impacta de lleno en el funcionamiento del apartado sanitario que se desprende de la institución educativa.

“Hemos recibido una gestión con la universidad quebrada financieramente, y el hospital no está exento de esa realidad”, explicó Peralta. Pese a este panorama, las autoridades aseguraron que el hospital no cerrará y que se trabaja para restablecer progresivamente los servicios suspendidos.

Actualmente, el hospital mantiene en funcionamiento los consultorios externos con atención en clínica médica, pediatría, dermatología, nutrición, toxicología, psicología y terapia ocupacional. Los turnos pueden solicitarse de forma presencial, de lunes a viernes entre las 7 y las 20 horas.

Mientras se gestionan convenios con obras sociales y se articula con hospitales como el Vera Barros y la Madre y el Niño, las urgencias son contenidas con primeros auxilios y derivaciones a través del sistema 107. Las autoridades insistieron en que el personal continúa activo y llamaron a la comunidad a mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente en época invernal.

La Rioja contra las enfermedades respiratorias

Ante un marcado crecimiento de las infecciones respiratorias en todo el territorio, el Gobierno de La Rioja resolvió extender el receso invernal desde este lunes 30 de junio hasta el 18 de julio. La medida, oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador Ricardo Quintela, abarca la administración pública provincial, todos los niveles educativos y cuenta con la adhesión del poder legislativo.

La decisión se fundamenta en el fuerte incremento de enfermedades respiratorias virales, que en las últimas semanas saturaron el sistema de salud, especialmente en el primer nivel de atención. Según detalló el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, entre las semanas epidemiológicas 22 y 26 se registraron más de 12.000 consultas por síntomas respiratorios, más de 5.000 casos confirmados de infecciones virales y al menos 200 hospitalizaciones solo en junio.

“Estamos ante un aumento exponencial que afecta tanto a niños como a adultos. Esta medida busca reducir la circulación de virus como bronquiolitis, gripe y neumonías, y aliviar la presión sobre el sistema sanitario”, explicó Vergara en diálogo con Cadena 3. A su vez, sostuvo que las camas críticas del sector público están comprometidas por la atención de otras patologías, lo que hace indispensable limitar los contagios.

Durante el período de suspensión, funcionarán guardias mínimas para garantizar los servicios esenciales. El Poder Judicial, en tanto, no confirmó aún su adhesión ya que existen juicios agendados. No obstante, desde el Ejecutivo provincial se insistió en que el receso extendido prioriza la salud pública frente a una situación epidemiológica que, si bien todavía no colapsa las internaciones, presenta una velocidad de contagio preocupante.