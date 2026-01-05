Letonia no encontró relación entre barco en Liepaja y daño a un cable submarino

Banderas de la OTAN y Letonia ondean durante el ejercicio conjunto del grupo de batalla de la Presencia Avanzada Mejorada (EFP) de la OTAN con la unidad de la Guardia Nacional de Letonia cerca de Daugavpils, Letonia

Los investigadores letones no han encontrado pruebas que vinculen a ‍un barco ⁠atracado en el puerto de Liepaja con los daños causados la semana pasada a un cable submarino de telecomunicaciones en la zona, según informó el lunes la policía del país báltico.

La interrupción del cable se ‌produjo el viernes cerca ⁠del puerto letón y ⁠los investigadores dijeron el domingo que habían abordado un barco e iniciado ‍un procedimiento penal, aunque no dieron el nombre de ⁠la embarcación.

La región ‌del mar Báltico está en alerta máxima tras una cadena de cortes de cables eléctricos, enlaces de telecomunicaciones y gasoductos desde ‌que Rusia ‌invadió Ucrania en 2022, y la alianza militar de la OTAN ha reforzado su presencia con fragatas, aviones y ​drones navales.

"Por el momento, la información obtenida en el caso penal no indica la conexión del barco específico con el daño al cable óptico", dijo la policía nacional de Letonia ‍en un comunicado.

Los datos de seguimiento de buques de MarineTraffic muestran cuatro buques que cruzaban el cable Lituania-Letonia de camino al puerto de ​Liepaja el 2 de enero, cuando se descubrieron los daños. Tres de esos ​buques permanecían en el puerto de Liepaja el lunes por la ⁠mañana.

