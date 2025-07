Invierno 2025: los 5 colores de uña que van a ser furor esta temporada.

Existen 5 colores de uñas que van a ser tendencia este invierno 2025. Si no sabés de qué color pintarte las uñas, esta guía hecha por expertas en manicuría te puede venir muy bien. Al igual que pasa con la ropa, temporada tras temporada se ponen de moda diferentes colores para llevar en las uñas, y este invierno, 5 de ellos van a ser los más elegidos.

Redes sociales de tendencias como Pinterest ya están llenas de inspiración con estos colores de uñas. Además de ser muy originales, son todos bastante versátiles y combinan muy bien con cualquier cosa que te pongas. Si bien no son todos neutros, muchos de ellos son colores clásicos o combinables con casi cualquier cosa.

5 colores de uña en tendencia para este invierno 2025

1. Azul eléctrico

“El azul eléctrico tiene una energía limpia y segura que siempre me hace sentir arreglada”, dice Juli Russell, manicurista de celebridades para Sally Beauty, en diálogo con Real Simple. “Es audaz sin ser estridente, y de alguna manera logra sentirse clásico y moderno al mismo tiempo. Combina increíblemente bien con básicos como denim, negro y blanco, pero también me sorprende al quedar espectacular junto a tonos cálidos como camel o incluso lila suave", señala. Ideal si querés vestirte toda de negro o de colores básicos, pero darle un toque de color al look con las uñas.

2. Nude malva

Si lo que buscás es un color neutro, optá por el nude malva. "Es un tono neutro que complementa cualquier tono de piel, pero que además ofrece mayor cobertura,” explica Galdina Jimenez, manicurista y directora global de educación para OPI. “Este tono puede realzar tu bronceado, tus shorts de jean y tu bikini vibrante durante el verano, y también acompañar perfectamente ese vestido negro en una fiesta invernal".

3. Chromo

El efecto chromo va a volver con fuerza este 2025. Este diseño le suma un toque futurista, sin dejar de ser clásico y elegante. Podés pedir uñas chromo en tono rosa, blanco o transparente, o bien jugártela por otros colores más estridentes. Los champagne y los metálicos, así como el rosa perlado, son los que más se van a usar.

4. Verde oliva

Si sos de las que aman el verde oliva, esta temporada de invierno va a ser ideal para usarlo en uñas. Es ideal para usar tanto en otoño como en invierno, ya que evoca a la tierra y a la naturaleza. Combina muy bien con tonos neutros, tonos crema, naranja y negro. También se va a estar viendo mucho en prendas. Podés usarlo en combinación con prendas verde oliva, para un look monocromático, o en combinación con los colores mencionados.

5. Rojo

El rojo es el clásico color de uñas que nunca va a pasar de moda, especialmente para el invierno. En épocas de frío, cuanto más oscuro sea el rojo, mejor, mientras que en verano se suele usar un rojo más estridente. “La gente actúa como si el rojo fuera difícil de usar, pero el rojo cereza hace que todo se vea mucho más lujoso y chic. Resalta sobre denim, llama la atención combinado con negro, y de alguna manera también se lleva bien con rosados, tonos tierra e incluso estampado animal", dice la manicura Juli Russell.