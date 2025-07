Pese al apoyo a Milei, la gestión de Pullaro cruzó al Gobierno por el crítico estado de las rutas: "Criminal"

Pese al férreo apoyo del gobernador Maximiliano Pullaro al presidente Javier Milei, el libertario no envió los recursos recortados desde su asunción y esto se tradujo en una importante desidia en cuanto a infraestructura. En ese marco, las rutas nacionales se encuentran en un estado crítico y el ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, cargó contra el Gobierno nacional al asegurar que la desidia que atraviesan las rutas nacionales "es criminal".

El año pasado, la motosierra de la administración Milei estuvo centrada en derrumbar todo tipo de inversión pública e infraestructura en las provincias, además de licuarle los ingresos a jubilados y jubiladas. La caída en términos reales de la inversión en obra pública fue del 83% durante el período enero – octubre del 2024, según destacó la Fundación Éforo. El grave deterioro del pavimento, la falta de señalización adecuada y la presencia de baches profundos que generan condiciones propicias para accidentes de tránsito, poniendo en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones.

A pesar de reconocer otras políticas nacionales que valora como positivas, el ministro Enrico volvió a reprochar la falta de mantenimiento de esta vía clave y responsabilizó directamente al Ejecutivo nacional por el deterioro de la Ruta Nacional 33. El funcionario sostuvo que se realizaron múltiples gestiones y se llevaron a cabo muchas reuniones para exigir la reparación de la traza, pero que "Nación ha desoído incluso fallos de la Justicia que la obligan a reparar los pozos y mantener la calzada".

"Estamos a 200 metros de la vergüenza nacional más grande que tiene esta región", afirmó con dureza. En ese sentido, dijo que "no se trata de una nueva obra pública", sino que "es simplemente cumplir con la obligación de mantener una ruta, lo cual está directamente relacionado con la seguridad vial de miles de personas”. La R33 es vital, ya que une los puertos del nodo agroexportador más importante del país (Rosario- Bahía Blanca).

A su vez, el nulo mantenimiento de las rutas nacionales Nº 11 y N° 34 marcan una tríada fatal caracterizada por la peligrosidad. "No esperemos nada de Nación porque no les interesa, no está en sus prioridades", afirmó en diálogo con medios locales. En un contexto de abandono, anticipó que el reclamo podría derivar en una causa penal por incumplimiento de deberes vinculados al mantenimiento de infraestructura nacional.

Vuelco fatal en la "curva de la muerte": dos muertos y cinco heridos en la ruta 33

Hace algunas semanas, una camioneta que circulaba por la Ruta N° 33 volcó y terminó sumergida en un zanjón. Como consecuencia del siniestro, una madre y su hija fallecieron y otras cinco personas resultaron heridas. La tragedia ocurrió a la altura del kilómetro 782, en la zona conocida como la “curva de la muerte”.

Según indicó el medio Rosario3, las víctimas fueron una mujer de 35 años y una nena de cuatro. Mientras que el resto de la familia, que según trascendió circulaba en dirección de Zavalla hacia Pérez, fue rescatada por policías. Sumergidos en el agua, lograron salvar a una mujer de 37 años –que se encuentra en recuperación en el Hospital Centenario de Rosario–, y tres menores de 10, 11 y 13 años, que de inmediato fueron trasladados por el Sies al Hospital Vilela.

Por el accidente fatal, fue imputado un hombre de 41 años que lo llevaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para una mejor atención médica, bajo custodia. El siniestro vial fatal generó gran conmoción en la región, sobre todo en las localidades afectadas.