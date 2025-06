Elecciones en Santa Fe: Monteverde frenó a Milei y Pullaro, y el peronismo logró un importante triunfo en Rosario

Luego de una serie de comicios en el interior del país donde el peronismo había mostrado una performance decepcionante, finalmente logró imponerse este domingo en una batalla electoral disputada en Rosario, la tercer ciudad más grande y poblada del país. El primer candidato a concejal de Más para Santa Fe, Juan Monteverde, ganó las elecciones legislativas municipales con el 30,58% de los votos, seguido por Juan Pedro Aleart, de La Libertad Avanza (LLA), con el 28,81 por ciento, mientras que Carolina Labayru, de Unidos, el frente del gobernador Maximiliano Pullaro, se ubicó tercera con el 25,63% de los sufragios.

Tras dar el puntapié inicial al calendario electoral el 13 de abril pasado con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la selección de convencionales que reformarán la Constitución provincial por primera vez desde 1962, el electorado santafesino se dirigió por segunda vez a las urnas el domingo pasado. El sistema que se utilizó fue el de la Boleta Única de Papel (BUP), que requiere hacer una sola marca por categoría, eligiendo al candidato de preferencia en cada tramo.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los comicios generales locales tuvieron lugar en las 365 localidades de la provincia. En 19 municipios se eligieron intendentes, en 65 se votaron concejales y en las demás comunidades se designaron integrantes de las comisiones comunales, responsables de elegir a sus presidentes. No obstante, el foco estuvo puesto en el territorio rosarino, donde se renovaban 13 de las 28 bancas del Concejo Municipal, y en la ciudad de Santa Fe, donde estuvieron en juego ocho bancas titulares y cinco suplentes para el Concejo Deliberante.

Todos los candidatos pidieron a la ciudadanía que se acercaran a votar y que participen de las elecciones. El transporte urbano era gratuito y también el servicio de bicicletas públicas, para fomentar que todos se acercaran a los establecimientos educativos. Sin embargo, estos comicios marcaron un récord negativo: el secretario del Tribunal Electoral, Pablo Ayala, detalló que el porcentaje de votos emitidos ronda el 52%, el registro más bajo desde la recuperación de la democracia en 1983. Se trata de un porcentaje inédito para la provincia: "Como fue en 2001, con el voto en blanco, en esta ocasión la gente se abstuvo de ir a votar", señaló el funcionario.

En Rosario, la larga lista de 42 candidatos de las PASO se acotó a sólo siete opciones: además de las listas encabezadas por Monteverde, Aleart y Labayru, buscaban un lugar en el Concejo el postulante de Integridad Social (País), Roberto Sukerman; Lisandro Cavatorta por Resolver Rosario (Erre); Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), con Carla Deiana; y Eugenio Malaponte, de Somos Vida y Libertad. La dispersión de listas evidencia una radiografía de la época y abre el panorama de cara a futuro.

La construcción de nuevos liderazgos dentro del Partido Justicialista es uno de los principales déficits desde hace muchos años. En ese marco, Monteverde supo posicionar su figura como la de un virtual candidato a intendente y logró un triunfo vital, que podría marcar el camino de cara a los comicios bonaerenses de septiembre y los legislativos nacionales de octubre. En un contexto de apatía y fragmentación política, fue la opción que le hizo frente al oficialismo provincial y a la irrupción libertaria. Tras el triunfo, el concejal electo aseguró que el resultado marcó un fuerte mensaje político: “Lo que se rompió hoy es la idea de que en Rosario no podía ganar una fuerza distinta”. Y afirmó: "El pueblo eligió una forma distinta de hacer política. En 2027 vamos a ganar la intendencia”. También denunció una campaña sucia y clientelismo durante el proceso electoral.

A través de su cuenta de X, evidenció sus sensaciones después de los importantes comicios: "Hoy el pueblo de Rosario le ganó al presidente, al gobernador y al intendente. Votó sin miedo contra los aparatos, y ganó. Porque hay una mayoría social que la está pasando mal, que no está de acuerdo con lo que está pasando. Pero le faltaba una fuerza que la representara. Bueno, en Rosario apareció. Una fuerza que a la violencia y la mentira la enfrenta con unidad y cooperación", señaló.

Milei y Pullaro no pudieron bajar al peronismo y perdieron parte del Concejo de Rosario

Rosario vive un proceso singular: a diferencia de otras ciudades, la disputa por el Concejo no es una mera antesala de la elección ejecutiva, sino que funciona como un termómetro preciso del humor social. En ese marco de crisis por el plan de ajuste que lleva adelante el presidente Javier Milei y que replica Pullaro en toda la provincia, la desesperación del pueblo rosarino se hizo sentir en las urnas y la figura más visible de Ciudad Futura, una confluencia que, según el propio Monteverde, "incluye la innovación en términos políticos con lo mejor de la tradición política del peronismo", se hizo fuerte.

El candidato peronista luchó contra propios y ajenos. El escenario de confrontación tan abierto contra LLA de los últimos días llevó a una tensión interna en el PJ, dado que algunos sectores le pidieron a los dos candidatos que van por fuera de sello partidario (Sukerman y Cavatorta), que bajen sus candidaturas. "Dejar egos y mezquindades de lado para poner en primer plano lo que nos une antes que lo que nos diferencia", dijo Monteverde ante la prensa después de emitir su voto en la escuela N.º 1185 San Ramón. Pese a que entre ambos postulantes peronistas que fueron con lista propia obtuvieron cerca del 10%, Monteverde se consolidó como el candidato más votado.

La elección mostró que el escenario político en la ciudad quedó dividido en tercios y amenaza convertirse en una puja muy reñida de cara a la intendencia de la ciudad más importante de la provincia. La victoria del PJ obliga al resto del tablero político a repensar estrategias. Unidos, el frente que gobierna en Santa Fe y que integran como socios principales el radicalismo, el socialismo y el PRO, no pudo mejorar su imagen con respecto a las PASO y nuevamente quedó en tercer lugar: la campaña de Javkin con respaldo de Pullaro e incluso del ex presidente Mauricio Macri no sirvió para escalar posiciones. El video del ex mandatario en respaldo de la candidatura de Labayru, se corresponde con la participación del espacio amarillo dentro de la coalición oficialista, pero también a que la conducción local fue fiel a su liderazgo, lo que parece un oasis en tiempos de asedio libertario.

Por su parte, la LLA estrenó su sello este año en Santa Fe, pero los resultados no fueron convincentes: entre las diez ciudades más grandes de la provincia, solo ganó en Villa Constitución. Los mileístas apostaron por la polarización con el candidato de Más Para Santa Fe en el sprint final de la campaña intentando replicar el escenario nacional. Si bien los libertarios buscaban algún golpe de efecto al pegar carteles que unían a Aleart con Milei y a Monteverde con la ex presidenta Cristina Kirchner, condenada por la Corte Suprema de Justicia a seis años de prisión e inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos, el fuego sagrado del peronismo fue más fuerte y parece despertarse. El resultado dejó un trago amargo a LLA, que en Rosario había tenido el apoyo directo de funcionarios del Gobierno nacional: las visitas la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no fueron suficientes para poder tumbar a un peronismo que, lejos de estar disminuido, se revitalizó.

Pullaro ganó en la ciudad de Santa Fe, pero se mostró preocupado por la baja participación

El gobernador Pullaro apostaba a fortalecer el despliegue territorial de Unidos y cerca de las 19.30 celebró los resultados en el búnker de su alianza, donde afirmó que su fuerza había triunfado en el 80% de las localidades en disputa. Según datos de la administración local, el frente Unidos se alzó con triunfos en 266 de las compulsas y en 17 intendencias.

El oficialismo provincial ratificó su triunfo en la ciudad de Santa Fe, donde María del Carmen Luengo, obtuvo el 32,7% de los sufragios con el 100% de las mesas escrutadas. En segundo lugar, se ubicó el peronismo de Más para Santa Fe con 24,95%, que llevó al frente a "El Profe" Medei, y en tercer puesto quedó LLA con Ana Cantiani (23,36%). Pese a las palabras de optimismo de Pullaro, el triunfo le sonrió al peronismo en otras ciudades importantes.

El mandatario radical calificó los resultados obtenidos en toda la provincia como “una victoria contundente" porque “no es común que un frente político triunfe de una manera tan categórica”. “Voy a dar algunos datos que realmente son contundentes: sobre trescientas cuatro localidades computadas, 247 las ganó el frente Unidos, 42 Más para Santa Fe y cuatro La Libertad Avanza”, celebró Pullaro.

El Gobernador también hizo referencia a la escasa participación de la población en estos comicios. “Entendemos que en 146 localidades ya estaba definido el presidente comunal y en una el intendente por lo cual indudablemente hubo menor participación porque los resultados electorales ya estaban resueltos en nuestra provincia, pero si nos llama a la reflexión que la gente esté votando mucho menos en 42 años de democracia y esto nos tiene que interpelar a todos quienes representamos a diferentes partidos políticos en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina”, señaló.

Además de ganar en Santa Fe, la lista de Pullaro también fue la más votada en Esperanza, donde el candidato Cristian Cammisi obtuvo el 30,54% e ingresará al concejo con dos de las cuatro bancas en disputa. Sebastián Spies (LLA) quedó en segundo lugar con el 22,24% de los votos. Con solo 147 votos de diferencia, el tercer puesto fue para el PJ (Nicolás Engler, 21,42%). La participación fue del 53,46%.

Mientras que el candidato Juan Ignacio Pellegrini (Unidos) arrasó en Venado Tuerto (51,34% de los votos), donde también se renuevan cinco bancas. La lista de Ciudad Futura, que lideró Bruno Taddia, quedó en segundo puesto con el 18,74% de los votos. Marisel Fabiani de La Libertad Avanza obtuvo el 12,80%; el PJ quedó en cuarto lugar con Sebastián Roma (9,71%). La participación fue del 42,32%.

El peronismo también se quedó con Villa Gobernador Gálvez, Reconquista, Rafaela

Entre las 15 ciudades principales, la lista de unidad Más para Santa Fe se impuso en ocho. Con más del 99% de las mesas escrutadas, la lista peronista Más para Santa Fe ganó en Villa Gobernador Gálvez, ciudad vecina a Rosario y cuarta ciudad más grande de la provincia. El candidato del peronismo Nicolás Luis Ramírez se quedó con el 24%, mientras que el oficialismo provincial en cabeza de "Tato" Bulsicco quedó segundo con el 22% y, lejos, LLA tercera con la candidata Pamela Marina Moro, quien cosechó el 12% de los votos.

En Rafaela, la tercera ciudad más poblada de la provincia, también ganó el peronismo con el 36%; en segundo lugar quedó La Libertad Avanza con el 29% y en tercero quedó el oficialismo con el 23%. Reconquista también fue favorable al peronismo, donde la fuerza Más para Santa Fe obtuvo el 36%, el oficialismo el 30% y La Libertad Avanza quedó cuarta al sacar el 10%.

En Santo Tomé se renovaron cuatro bancas y ganó la lista del PJ, con Rodrigo “Tata” Alvizo a la cabeza, quien obtuvo dos escaños. En segundo lugar, quedó la postulante libertaria Giselle Miravete, con derecho a una banca. El candidato de Unidos, Enrique “Quique Maillier”, quedó en tercer puesto, con el 20% de los votos y una banca. La participación fue del 46%.

Ausentismo récord en las elecciones de Santa Fe: la participación más baja desde el retorno de la democracia

Un signo de época es la bajísima participación ciudadana en las elecciones. En Santa Fe, había quedado en evidencia el pasado 13 de abril, cuando solo el 55,62% del padrón decidió acudir a las urnas en las primarias locales que coincidieron con los comicios generales para convencionales reformadores, y volvió a repetirse este domingo 29 de junio. Aunque los comicios se desarrollaron con normalidad, la menor concurrencia en comparación con elecciones previas, especialmente en las grandes ciudades como Rosario y Santa Fe, generó incertidumbre de cara a los próximos comicios, que serán las elecciones legislativas de octubre.

El intenso frío, que llevó el termómetro a 2 grados bajo cero durante la mañana, y la creciente apatía social, producto de la falta de respuestas a las demandas más urgentes, determinaron que una mayoría consolidada optara por manifestar su descontento directamente no yendo a emitir su voto. La Secretaría Electoral de la provincia había informado, en el corte de las 16:20 (a menos de dos horas del cierre de la votación), que había sufragado apenas el 46% del padrón en la provincia. Tras el cierre de los comicios, el titular del organismo, Pablo Ayala, estimó que la participación a nivel provincial, en promedio, fue del 52%. Según los datos del escrutinio, apenas el 46% del electorado fue a las urnas en la ciudad de Santa Fe y el 48% en Rosario.

La sostenida caída de la participación electoral en Santa Fe se empezó a profundizar a partir de 2015 y, desde entonces, se volvió una tendencia. En este 2025, se rompió un récord: el 52% de este domingo es el porcentaje más bajo de participación desde la recuperación de la democracia en 1983. “Veíamos viendo una baja participación durante la mañana, a pesar de que se conformaron en tiempo y forma las mesas. Es una realidad que no escapa de los mismos porcentajes de jurisdicciones que han tenido elecciones. Hubiésemos querido que la participación fuera mayor, y se manifestó como en 2001 con el voto en blanco en este caso con la inasistencia”, aseguró Ayala. El fenómeno se repite en todo el país: en las seis elecciones provinciales que se realizaron en forma desdoblada en lo que va del año, votó –en promedio– apenas el 57,8% del padrón. El nivel más bajo fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (53%) y el más alto en Jujuy (64%).

A lo largo de todo el domingo, distintos dirigentes y candidatos hicieron hincapié en la importancia de los comicios y en la necesidad de que la gente se acerque a los locales de votación para ejercer su derecho. Durante la mañana, Labayru emitió su voto en la Escuela N° 526 "Provincia de Córdoba" en la zona sur rosarina y dijo: “Es importante que la gente venga a votar, es fácil y rápido y así defendemos a Rosario”. Y pidió: “Que la gente se abrigue, se tome algo calentito y que no pierda esta oportunidad de defender a Rosario y venir a votar. Es importante y el día está hermoso”.

Por su parte, Monteverde dijo: "Hay mucha gente que cree que votar no cambia las cosas producto de muchas desilusiones. Estamos tratando de construir nuevas plataformas políticas sabiendo que no todos pensamos lo mismo. Tenemos que poner por encima lo que nos une. Es la única forma de representar a una mayoría que no está de acuerdo con el rumbo general de las cosas, con esta Argentina cruel. Nos tenemos que animar a ir sin miedo a esa mayoría”.

Tras las elecciones en Formosa y Santa Fe, Cristina felicitó a Insfrán y Monteverde

Luego de una jornada electoral donde el peronismo salió fortalecido, la expresidenta Cristina Kirchner utilizó sus redes sociales para felicitar al gobernador formoseño, Gildo Insfrán, y a Juan Monteverde. La presidenta del Partido Justicialista (PJ) reveló que se comunicó con ambos dirigentes para saludaros por sus respectivas elecciones. “Hace unos minutos me comuniqué con el compañero gobernador Gildo Insfrán para felicitarlo por el excelente resultado del peronismo en la elección de Convencionales Constituyentes y de legisladores provinciales. Un abrazo grande a todos los formoseños y formoseñas”, escribió Cristina en un primer mensaje publicado en X.

A continuación, la ex mandataria confirmó que también mantuvo contacto con el concejal elegido por los rosarinos: "Me comuniqué también con el compañero Juan Monteverde que logró una gran victoria en Rosario. Mis felicitaciones a los compañeros y compañeras del peronismo santafecino por la excelente elección que hicieron también en otras ciudades del interior provincial”.

La votación en Santa Fe se realizó de forma simultánea con las elecciones provinciales de Formosa, donde los ciudadanos debieron elegir 30 convencionales constituyentes y 15 diputados provinciales que asumirán bancas en diciembre. Estos dos distritos desdoblaron sus comicios locales de los nacionales, que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre. Hasta el momento, la Ciudad de Buenos Aires, Salta, Misiones, Chaco, Jujuy y San Luis tuvieron elecciones locales. Por su parte, el mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo lo propio y los bonaerenses votarán el 7 de septiembre para elegir a sus legisladores provinciales.