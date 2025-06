Escándalo en La Libertad Avanza: la justicia detectó afiliaciones truchas en Chaco

Un escándalo sacude a la Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei. La fiscalía federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, detectó que se realizaron afiliaciones truchas en el partido libertario del Chaco, todo indica que para poder competir en las elecciones. Se registraron al menos 15 casos de falsificación de firmas en una causa que recién da sus primeros pasos, es decir, que aún no puede definirse el alcance del fraude. A modo de ejemplo: quienes afirmaron que no se afiliaron nunca a LLA son el 88% de los citados en tribunales a ratificar si se habían inscripto. Según pudo reconstruir El Destape, las víctimas son personas mayores, algunas que no saben ni leer ni escribir o que tienen enfermedades como Parkinson. ¿Se habrá repetido la maniobra en otras provincias?

En el centro de la escena de la pesquisa que tramita ante el juzgado federal de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger –quien delegó la instrucción en la fiscalía-, quedó el presidente del partido libertario y titular de la Anses locales, Alejandro “Capi” Rodríguez, un dirigente que se relaciona a la familia Menem. La investigación en que se hallaron estas irregularidades se inició por denuncias sobre desmanejos en el PAMI y la Anses de la provincia que gobierna el radical Leandro Zdero. Una de las hipótesis que trabaja la Justicia es que se utilizó la bases de Anses como estructura para realizar las afiliaciones truchas.

Como coletazo de lo que sucede en tribunales, dirigentes vinculados a LLA chaqueña elevaron el 20 de junio pasado una nota a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, hermana del jefe de Estado y máxima autoridad nacional de LLA, para que intervenga el partido.

Las afiliaciones truchas

La fiscalía federal de Resistencia detectó que LLA de Chaco inscribió a personas de manera fraudulenta. Las afiliaciones son del año pasado y se contempla la posibilidad de que la operación se realizase para lograr tener personería en la provincia y así poder competir en elecciones. De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer este medio, el fiscal Sabadini llamó a declarar a discreción a algunas personas del padrón, en especial, a personas de avanzada edad que figuran como afiliadas a LLA. De un total de 17 citados al azar, 15 afirmaron que nunca se habían inscripto al partido libertario y no reconocieron su rúbrica en las fichas con sus nombres. Por lo que se está investigando una muy factible “falsedad ideológica”.

Hay tres casos paradigmáticos entre las personas convocadas por la fiscalía –se resguardará su identidad- que dan cuenta de cómo se orquestó la afiliación trucha:

El de una persona de 75 años con Parkinson que dijo en sede judicial no haberse afiliado a LLA. Declaró que padece la mentada enfermedad por lo que se le dificulta firmar. De hecho contó que en la última elección votó pero no firmó el acta. A diferencia de otros citados, en este caso no se hizo cuerpo de escritura para comparar su firma con la que figura en su ficha apócrifa.

Otro de los citados, de 71 años, no tiene estudios, dijo que no sabe leer ni escribir y que se había afiliado al peronismo, no a La Libertad Avanza. Fue acompañado de su hija e hizo un cuerpo de escritura para comparar con la ficha que se creó en LLA.

Una jubilada de 78 años, sin estudios, que dijo que no se afilió a LLA y no reconoció la firma que aparece en una ficha con sus datos. Al igual que en el caso anterior, fue acompañada de su hija ya que no sabe leer ni escribir.

El hallazgo de los afiliados truchos se dio en una causa en que se investigan presuntas extorsiones para que empleados públicos de Anses y PAMI aporten un porcentaje de sus ingresos a LLA. Quienes declararon por este hecho puntual –que siguen trabajando para el Estado- dijeron que hicieron aportes de forma voluntaria y no fueron presionados. En ese expediente llegaron a la Justicia presentaciones espontáneas por otros supuestos desmanejos en esos organismos. Por tal motivo, “Capi” Rodríguez quedó en el ojo de la tormenta. Rodríguez rechaza las acusaciones en su contra. Al ser el titular de la Anses es quien administra los datos sensibles que se pudieron haber utilizado para la afiliación fraudulenta en el partido que él mismo preside. Un dato lo compromete: su firma aparece en la certificación de las afiliaciones que la Justicia considera tuchas.

Pedido de intervención

Con este telón de fondo, dirigentes y militantes vinculados a LLA de Chaco enfrentados a Rodríguez enviaron una nota el 20 de junio a Karina Milei, máxima autoridad de LLA, para pedirle que intervenga el partido en la provincia. El escrito lleva la firma del exlegislador chaqueño Arnaldo Soria, quien dice estar acompañado de 300 firmantes.

“Los firmantes quienes adherimos, simpatizamos, militamos o estamos afiliados a La Libertad Avanza de diversas localidades de la provincia del Chaco, nos dirigimos respetuosamente a la conducción nacional del partido para expresar nuestra profunda preocupación por la grave situación institucional que vive nuestra organización en la provincia”, comienza la nota que tiene por destinataria a la hermana del Presidente. Acto seguido se afirma: “Solicitamos de forma urgente la intervención inmediata de La Libertad Avanza en Chaco”.

Entre las razones que esgrime Soria para pedir la intervención, sostiene que “Capi” Rodríguez administró las afiliaciones a piacere para no perder poder interno: “Denunciamos la falta de respeto al derecho fundamental de plena y libre afiliación dentro de La Libertad Avanza en Chaco. Quienes desean sumarse al partido enfrentan serias dificultades para formalizar su inscripción. En particular, las personas que no responden al actual presidente provincial, José Alfredo Rodríguez (quien no fue elegido democráticamente y actúa de facto) que no simpatizan con él, no acatan ni avalan su autocracia, o incluso no enaltecen su figura personal o política, se les obstaculiza, ignora o rechaza la aceptación de su afiliación. Muchas de nuestras fichas de afiliación ‘duermen en el olvido’ y/o fueron descartadas sin razón alguna”.

Otro de los motivos esgrimidos hace a la causa judicial que involucra a Rodríguez: “Se sostiene en puestos de decisión a personas que están siendo cuestionadas por las bases y, en algunos casos, investigadas judicialmente, violando el principio de ‘ficha limpia’ y afectando la credibilidad y honorabilidad del espacio político”.

Soria, en diálogo con El Destape, señaló que no se está respetando la carta orgánica del partido y cuestionó a “Capi” Rodríguez. Sostuvo que el actual titular del partido y la Anses pretende candidatearse para intentar quedarse con alguna de las bancas que se disputan para diputados (4) y senadores (3) nacionales en Chaco en los comicios nacionales de este año. “Si Karina Milei no hace lugar a nuestro pedido analizaremos los próximos pasos a seguir”, advirtió.

La interna libertaria levanta cada vez más temperatura a la par que la causa judicial avanza en tribunales.