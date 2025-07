Una figura de El Trece atraviesa un duelo familiar.

Una de las figuras de El Trece se ausentó del programa debido a un inconveniente personal relacionado a la partida de su abuela. Se trata de Sebastián "Pampito" Perelló, quien lleva adelante todas las mañanas el ciclo Puro Show junto a Matías Vázquez.

El periodista de espectáculos que trabajó en diversos canales de TV argentinos contó en primera persona cuán difícil fue la despedida de su abuela y también lo repentino que fue el episodio. En la apertura de la emisión de la que se ausentó Perelló, Vázquez soltó: "Hoy estoy solo y le mandamos, en primer lugar, un saludo gigante a Pampito. Está atravesando un momento delicado a nivel familiar. Así que, Pampa, todo el amor del mundo, te esperamos".

"Quiero cerrar el programa de una manera muy especial. Estuve faltando el jueves y el viernes porque el miércoles me enteré de una noticia muy triste para mí", fueron las palabras de Pampito al volver a su trabajo en El Trece. "Se fue mi abuela Ana María. Ustedes saben lo importante que son nuestros abuelos para nuestras vidas, uno cree que son eternos, pero lamentablemente no. Mi abuela se fue y quería dedicarle hoy este programa que hicimos. Te voy a extrañar muchísimo", cerró.

Qué le pasó a la abuela de Pampito Perelló

Desde la producción del programa Puro Show se comunicaron con El Trece TV e informaron: "Falleció la abuela, que era de La Pampa y había venido a Buenos Aires a pasar unos días con la familia. Se descompuso, tuvo primero un ACV, había salido bien, estaba en rehabilitación y el miércoles falleció. Fue muy de golpe, repentino. Y como ella era de La Pampa, la estaban trasladando con toda la familia porque el velatorio va a ser allá. Así que Pampito viajó con la mamá".

Pampito Perelló.

El día que Pampito Perelló habló de su trabajo en Intrusos

El periodista fue parte durante años del ciclo Intrusos con la conducción de Flor de la V y, tras rumores de escándalos, aclaró: "Estoy re cómodo en Intrusos, yo ya lo dije muchas veces. Con Florencia nos llevamos muy bien. Ahora, no coincidimos en nada, no pensamos igual, estamos en veredas totalmente opuestas con ella, pero eso no nos impide poder trabajar y llevarnos bien. Ella me quiere y yo también. Siempre me manda mensajitos diciéndome que le gusta que esté en su equipo y eso la hace una buena compañera. Seguramente nos vean discutir cien mil veces más al aire, porque no pensamos igual, pero no pasa nada”.