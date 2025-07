Salen a la luz escandalosos audios del exchofer de Mirtha Legrand tras su despido: "Cara de culo"

Salen a la luz escandalosos audios del ex chofer de Mirtha Legrand tras su despido: "Va a tener que pagar".

Mirtha Legrand volvió a quedar en el ojo de la tormenta, pero esta vez no por los rumores de su fin de ciclo en El Trece sino por la reaparición de Marcelo Campos, su exchofer, quien le inició un juicio laboral. En las últimas horas, una panelista de televisión viralizó audios del hombre sobre su situación actual con la histórica conductora y la familia Tinayre.

La Criti, panelista de Net TV y parte de Splendid AM990, publicó en su cuenta de Twitter un chat privado con Marcelo Campos en el que el chofer reacciona a los recientes dichos de "La Chiqui", quien lo desconoció ante la consulta de los cronistas de espectáculos. En uno de los audios de Marcelo se lo escucha decir de forma contundente: "¿Vos te acordás lo que le dijo Maradona a Toti Pasman?" (en referencia al "la tenés adentro" que el astro del fútbol le dijo al periodista deportivo).

Luego, cuando La Criti le pregunta si la reacción de Mirtha es por alguna resolución en la Justicia desfavorable para ella, Marcelo responde: "Pero si tu jefe te echa del laburo, te va a tener que pagar. Es así, no es algo mío, es la ley. Y acá pasa lo mismo. Debe tener esa cara de culo por eso".

La cronología del escándalo: por qué echaron a Marcelo y cuál es su reclamo

Marcelo fue despedido tras 30 años de servicio a la familia de Mirtha Legrand y el Sindicato de Choferes Particulares lo calificó de injustificado, ya que señaló que no se le abonaron los salarios correspondientes según el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a su función. De acuerdo con el gremio, la suma que el chofer debió haber recibido hasta marzo de 2025 asciende a $1.816.310, conforme al Convenio Colectivo de Trabajo N° 709/15 del Chofer Particular, pero su salario era de $769.207,82. "Mirtha quedó como espectadora de lo que sucedió. Ella nunca hubiera querido perderlo. No fue una determinación suya", había remarcado Rodrigo Lussich en Intrusos (América TV) sobre el escándalo.

Por otra parte, el periodista Luis Bremer confirmó que Marcelo y Mirtha irán a juicio debido a que no hubo acuerdo entre los abogados de ambas partes: "Lo que me enteré es que en noviembre del 2023 Marcelo habló con Mirtha Legrand y le dijo: 'además de estar cobrando la mitad de lo que contempla el convenio que debo cobrar, hay un conjunto de horas extra del 2021 y el 2022 que nunca me pagaron'. Mirtha le respondió que hable con el contador para resolverlo. Pero luego de esto hubo un silencio entre noviembre del 2023 hasta el 4 de junio del 2024. Marcelo volvió a pedir una reunión a la que fueron Marcelo, el contador de Mirtha, Nacho Viale y la propia Mirtha Legrand, que promovía resolver este tema. Esto no se resolvió y llegó un momento, mucho antes del último cumpleaños de Mirtha Legrand, donde le impiden el ingreso al departamento a Marcelo".

"Marcelo ya está reuniendo material para presentar en el juicio. Ya tiene citados a 10 testigos que serían fotógrafos, reporteros, dos productores y están buscando periodistas que hayan estado tanto en la temporada de Mar del Plata como Buenos Aires para acreditar las locaciones", sumó Daniel Ambrosino, ya que la pelea seguirá en la Justicia.