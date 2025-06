Una exfigura de El Trece atravesó un calvario.

Una famosa periodista que tiene décadas de trayectoria en televisión, con muchos proyectos en El Trece, sufrió un accidente y recientemente compartió en sus redes una actualización sobre cómo se encuentra. Se trata de María Julia Olivan, quien se quemó gran parte de su cuerpo en un percance doméstico hace dos semanas.

La periodista que formó parte del programas de El Trece como Argentinos por su nombre, Mujeres y La Mesa está Lista, por lo que de esa manera se metió en la casa de miles de personas y así cobró popularidad como comunicadora. En su reciente posteo, Oliván contó: "Mis manos son lo más sano que tengo. 16 días de terapia intermedia. 5 intervenciones. Fiebre todos los días solo por la inflamación de la herida más grande de la pierna. Glóbulos blancos normales".

La periodista habló de su hijo de ocho años y su vínculo con él tras el accidente: "Antonio que cuando viene se quiere ir y nadie le enseña que a la mamá se la acompaña (que mejor momento para crecer que con la vida misma). Y yo acá sin poder siquiera pararme para hacerle los dibujos y enseñarle". Y cerró: "Difícil ser tan fuerte como para superar los obstáculos físicos y soledades emocionales".

El descargo de María Julia Olivan cuando contó qué le pasó

"Hola ¿cómo están? Les tengo que contar una noticia muy freaky que me sucedió. Probablemente esto genere tristeza en todos mis seguidores que son cientos de miles, y alegría a esos doce haters que me estuvieron deseando el mal con mensajes de odio en estos últimos días", comentó Oliván. Y agregó: "Tuve un accidente en Border, un accidente doméstico porque Border es mi segunda casa. Después de grabar sobre la guerra entre Irán e Israel y hacer el programa Oveja negra, terminado eso, fui a dormir a Antonio que se había levantado tempranito. Fue la última vez que estuve con él cara a cara en el saludo".

El posteo de Oliván.

La comunicadora contó que cuando volvió a Border -su lugar de trabajo- tenía frío, y siguió: "Ahí tenía una chimenea que funciona a etanol, es como si fuese una de esas chimeneas no de las de antes sino moderna, que le ponés etanol y aparece un fueguito muy cool y canchero. Le empecé a meter etanol, y más etanol, y más etanol... cuestión de que me prendí fuego. Me agarró una llamarada en todo el cuerpo".

"Valu Bonadeo estaba trabajando conmigo, la hija de Diego que está por estrenar un programa en Border... y ella me salvó prácticamente la vida porque me dijo instantáneamente que me saque la ropa. Entonces me saqué la ropa, encendida, y como pude subí al primer piso y me tiré abajo de una ducha", continuó. Y cerró: "El largo tiempo que tardó, la policía patrulla vino enseguida, pero la ambulancia tardó un tiempo, y después hubo otro tiempo que esperar para la derivación, y todo ese tiempo imagínense... dolorida, en carne viva y temblando... ¡Horrible! Ya había llamado a mi hermana que estaba en otro lado, Antonio estaba solo en casa... un lío".