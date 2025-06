La dura confesión de Mirtha Legrand: "Estoy muy sensible" .

Fiel a su estilo, Mirtha Legrand volvió a brillar el sábado por la noche en su ciclo La noche de Mirtha por El Trece. Sin embargo, esta vez no solo se destacó por sus preguntas punzantes, sino también por una confesión que conmovió a todos: “Estoy muy sensible”, dijo con la voz quebrada al recordar a su gran amor, Daniel Tinayre.

El momento se dio durante la charla con Gabriela Toscano, una de las invitadas de la velada. La actriz, que regresó al teatro con Relatividad, sorprendió al contar qué mesa soñada le gustaría compartir: “Me gustaría estar con Mirtha y con Daniel Tinayre. Les preguntaría cómo era trabajar juntos”. Ante esas palabras, la conductora no pudo ocultar su emoción: “Me vas a hacer llorar”, admitió.

Toscano aprovechó para recordar su experiencia como niña actriz bajo la dirección de Tinayre en La Mary, y destacó el cariño con el que la trató. “Era un gran director”, coincidió Mirtha con nostalgia.

Pero esa no fue la única confesión de la noche. Al escuchar una anécdota del actor infantil Diego Topa, Mirtha relató una reciente experiencia que vivió al salir del teatro Mujer Bonita: “Me arrinconaron los periodistas, no podía avanzar. Se me saltaron las lágrimas”, contó con franqueza. “Estaba con mis custodios y no sabía dónde estaba mi nieta, Juanita. Fue una muestra de amor tan grande que me emocioné realmente”.

Aunque agradecida por el cariño del público, también dejó entrever cierto agotamiento frente a la exposición constante. En medio de rumores sobre su retiro y la venta de su auto, aclaró en vivo: “No voy a vender mi auto”. Y sobre su continuidad en televisión, fue tajante pero ambigua: “Eso no te lo puedo contestar. No sé, no estoy segura”.

Mirtha Legrand apuntó contra Patricia Bullrich por minimizar la marcha a favor de Cristina Kirchner: "¿Qué pensó?"

Durante la última emisión de La noche de Mirtha, la histórica conductora no esquivó la polémica y se refirió a la multitudinaria movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, tras conocerse la condena en su contra. En ese contexto, Mirtha Legrand se mostró sorprendida por las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguró que en el pico de la manifestación solo había poco más de 48 mil personas.

“Tenemos todo medido, hasta contamos la gente que estaba en la casa de Cristina”, había dicho Bullrich en referencia al operativo desplegado durante la jornada. Pero esas cifras generaron dudas y críticas desde distintos sectores, incluida la propia Legrand.

“La gente no olvida a Cristina, la siguen apoyando mucho. Bullrich dijo que eran 45 mil en Plaza de Mayo, pero era evidente que había muchísimas más personas”, expresó la conductora de 98 años, visiblemente asombrada por el intento de minimizar la marcha.

Y agregó, con tono firme: “¿Qué pensó Bullrich? ¿Que eran solo 42.000 o 45.000 personas? Lo de ayer fue impresionante. Plaza de Mayo, el centro, toda la ciudad, todo colapsado. Había muchísima gente, realmente muchísima”.