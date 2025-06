Se confirmó la peor noticia sobre Mirtha Legrand: "Ya habló con la gente más cercana"

Mirtha Legrand y una noticia que el mundo del espectáculo no esperaba.

Mirtha Legrand es sin dudas un símbolo de la televisión argentina por la cantidad de años que tiene en los medios y su vigencia a sus 98 años. En la actualidad, está al frente de su programa de los sábados por la noche en El Trece y en medio de este presente activo, se dio a conocer la peor noticia que dejó boquiabierto al mundo del espectáculo.

"No sé de dónde salió esa información. Yo no dije nada, no sé de dónde salió la información", dijo la conductora a la prensa luego de salir de ver la obra de teatro Pretty Woman de Florencia Peña. La información trascendió a raíz de un comentario de Adrián Pallares en Intrusos y la afirmación fue contundente.

Mirtha Legrand atraviesa un presente activo al frente de su programa de los sábados por la noche a través de El Trece.

"Este es el último año de Mirtha Legrand en la televisión. Ya habló con la gente más cercana y dijo que este año se retira oficialmente", sostuvo quien conduce Intrusos junto a Rodrigo Lussich. Es por eso que esta novedad generó una gran sorpresa en el ambiente de la televisión y se despertaron todo tipo de reacciones.

Cabe resaltar que a sus 98 años, Mirtha Legrand se encuentra en buen estado de salud y de acuerdo a lo que dijo en reiteradas oportunidades, sigue con ganas de continuar en la pantalla chica. De momento, continúa en El Trece y así será hasta fines de 2025 para luego tomarse vacaciones durante el verano, como suele hacer en los últimos años.

Mirtha Legrand apuntó contra Patricia Bullrich: qué dijo

"Nosotros tenemos un número exacto, un cálculo de en el momento de máxima máxima cantidad de gente hubo 48.200 y pico de gente. Tenemos todo por cada lugar, donde estaba la gente. Hasta contamos la gente de la casa de Cristina", dijo Bullrich en torno al operativo por la movilización que hubo en apoyo a Cristina Kirchner.

En ese marco, Mirtha no escapó a esta situación y lanzó: "La gente no olvida a Cristina, la siguen bancando mucho, Bullrich dijo que eran 45 mil en Plaza de Mayo pero eran muchísimas más". Sumado a eso, la conductora de 98 años soltó: "Pero señores, la gente, la gente no lo ha olvidado porque lo que fue de ayer, Plaza de Mayo y todo el centro y toda la ciudad, siempre Impresionante. Qué impresionante. ¿Qué pensó Bullrich, dijo que había 42.000, 45.000? Había muchísima más gente, mucha, mucha gente".