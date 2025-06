La conductora televisiva Yuyito González reveló que se enteró de "cosas horrendas" del entorno del presidente Javier Milei durante el breve noviazgo que tuvo con el líder libertario. También advirtió que desde que anunció su separación del mandatario "aparecieron personajes" en los medios que contaron "intimidades". Además, admitió haber sufrido "agravios" y "humillaciones" en los últimos meses, las que recordó cuando se cruzó en un evento a su hermana, Karina Milei, quien le generó "incomodidad" al verla.

"No soy falsa. En ese momento sentí que se me venía encima toda la película de los agravios, las humillaciones, las decepciones. Me enteré de cosas horrendas. Es lógico que me sintiera incómoda. Soy una persona honesta, no busco cargos, ni dinero, ni uso a la gente. Soy como soy, gustará o no, pero no careteo", dijo Yuyito durante su programa televisivo en Ciudad Magazine. La exvedette se refirió de esa manera al encuentro que tuvo con la hermana del Presidente en un desfile de Claudio Cosano, que se realizó en el Hotel Hilton en la noche del jueves 19 de junio.

"Entro, veo que está Karina y me generó cierta incomodidad, porque desde que corté mi relación no hablé más con nadie", apuntó. La conductora, que mantuvo con el líder de La Libertad Avanza (LLA) un vínculo sentimental entre agosto de 2024 y abril de 2025, aprovechó también para denunciar actitudes sospechosas de "personajes" que hablaron en los medios de su relación con Milei. "No solamente eso, sino que a partir del día que anuncié el corte y durante más de un mes, hubo un desfile de personajes, enviados por quién no sé, frenados por nadie, hablando mal de mí y contando intimidades que no sé quién se las contó", se quejó Yuyito.

Cómo fue el cruce con Karina

Pese a estos planteos, la vedette no se arrepiente de su comportamiento durante su corta relación con el economista, con quien aseguró haber sido "lea, honesta y fiel". "Cuando estaba enamorada, lo compartía porque era real y genuino. Hoy no sé si lo haría. El que se quema con leche, ve una vaca y llora", agregó.

Si bien indicó que "nadie" del entorno del mandatario se comunicó con ella para pedirle disculpas por la proliferación de "intimidades" en los medios, también aclaró que no quiso ignorar a su hermana al verla en el evento. "Tal vez demoré el saludo, pero nos saludamos cordialmente. Hay fotos que lo prueban", planteó.