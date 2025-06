El incómodo momento que generó todo tipo de reacciones en el espectáculo.

Karina Milei y Yuyito González vienen de estar en el centro de la escena del mundo del espectáculo por el inesperado cruce que tuvieron en las últimas horas. Ambas coincidieron en del desfile de Claudio Cosano, que se realizó en el Hotel Hilton en la noche del jueves 19 de junio, y la reacción de ambas despertó todo tipo de especulaciones en el ambiente de la televisión.

Es sabido que desde abril de 2025 que Javier Milei y Yuyito González no están más en pareja. La encargada de dar a conocer esta noticia fue la conductora en su propio programa y desde allí que no se cruzaron en ningún momento. Sin embargo, lo que sí ocurrió fue que Karina Milei y la exvedette coincidieron en el desfile de Claudio Cosano, quien celebró 30 años en el mundo de la moda.

En el video que difundió Puro Show, el ciclo que se emite por El Trece, se la puede ver a Yuyito González apareciendo en cámara y ni bien hace contacto visual con Karina, lanzó un gesto de reprobación que no pudo ocultar. Segundos más tarde, la hermana de Milei respondió con otro gesto, pero de incomprensión, que fue visiblemente captado. "Anoche, en el desfile de Claudio Cosano, Yuyito no saludó a Karina Milei y la miró con cara de pocos amigos", escribió el periodista Nacho Rodríguez en su cuenta de X. El inesperado cruce se convirtió en uno de los temas de la televisión y el espectáculo.

Lilita Carrió sugirió que la relación de Yuyito González y Javier Milei fue "un contrato"

Durante su participación en La Noche de Mirtha Legrand, Lilita Carrió volvió a mostrar su costado más desinhibido y polémico. En esa línea, la ex diputada conversó con Puro Show de El Trece, donde habló sin filtro sobre la relación entre la farándula y la política, y lanzó una frase que encendió la polémica: se refirió a Yuyito González como una “Yuyito más grande”, en alusión a la supuesta reminiscencia de los años '90 que hoy ve en los vínculos entre figuras mediáticas y políticos, especialmente los del actual presidente Javier Milei.

“Hay una reminiscencia, pero con una Yuyito más grande”, expresó Carrió con ironía, dejando entrever que estos vínculos no serían otra cosa que “contratos”. “Todo son contratos, yo lo aprendí en los ‘90 porque me explicaban. Pregunto todo. Era amiga de Zulema Yoma y me contaba todos los contratos”, disparó. Aunque no nombró directamente a González como tal, el uso del término “gatos” para referirse a las mujeres del espectáculo que se vinculan con el poder político fue más que sugerente. La frase provocó una ola de repercusiones, al tocar de lleno a una figura reconocida como Yuyito, quien en los últimos tiempos fue asociada sentimentalmente a Milei.

Fiel a su estilo, Carrió se mostró irónica y despreocupada ante la controversia, definiéndose a sí misma como una “atracción política” y una “vieja chic”, celebrando las licencias que le otorga la experiencia. “Lo lindo de ser grande es que tenés impunidad, como Mirtha”, señaló entre risas.