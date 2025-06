Internaron a Mirtha Legrand y hay preocupación por su salud.

Este miércoles la periodista Cora Debarbieri dio a conocer en A la tarde (América TV) que internaron a Mirtha Legrand en una clínica privada y fue sometida a una delicada operación. "Mirtha Legrand tuvo que llevar adelante un tema de salud. Un tema de salud que tenía que resolver, que venía hablando con su médico", expresó la panelista.

"Estaba pautado, pero no es agradable entrar a una clínica y tener que someterse a una intervención. Es algo que le preocupa a cualquier persona y también le generó preocupación a Mirtha. De todos modos, ella está acompañada por su entorno más cercano, por su familia. En este momento específico está acompañada por su hija Marcela Tinayre", agregó y concluyó dando a conocer que la cirugía salió bien: "Era algo que tenía que terminar de resolver. El día indicado para resolver esto fue en la jornada de ayer en el Sanatorio Agote. Para que todo el mundo se quede tranquilo, fue exitosa la intervención quirúrgica a la señora Mirtha Legrand".

Desde el entorno de la diva de los almuerzos, aún no dieron una información oficial. Se cree que en las próximas horas, su nieto, Nacho Viale, emita algún comunicado hablando sobre la salud de la diva de 98 años.

Mirtha Legrand y una "despedida" que causó conmoción: "Ya no voy a seguir"

Mirtha Legrand sorprendió con una fuerte declaración que desconcertó y entristeció a sus miles de seguidores. Luego de emocionarse en vivo durante su programa, que cumplió 57 años este fin de semana, la diva brindó emocionantes declaraciones que generaron conmoción, ya que adelantó su despedida de la televisión.

Interceptada por el móvil de Infama, ciclo emitido por América TV, Legrand habló de sus emociones por todo el camino recorrido en su carrera televisiva y adelantó que son los últimos años en los que trabajará en la pantalla chica. "Estoy en uno de los mejor momentos de mi vida. Profesionalmente, personalmente y anímicamente", empezó por decir la famosa conductora de 98 años. Luego, aseguró que ya tomó la decisión de dejar de trabajar.

Así, la conductora de El Trece reveló con gran emoción: "Pero ya no voy a seguir mucho tiempo trabajando. Son los últimos años ya, estoy grande". Tras esta declaración que tomó a muchos desprevenidos, ya que la actriz dedicó más de la mitad de su vida a trabajar en la pantalla chica, pero parece que ya llegó el momento de ponerle un punto final. Sin embargo, remató: "Me gusta mi trabajo, me gusta mi profesión. Me hace feliz".