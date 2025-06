Marcela Tinayre habló sobre lo que le pasó en Francia.

Marcela Tinayre llamó la atención en las redes sociales con un video en el que relató el drama que vivió en Francia. La hija de Mirtha Legrand fue a ver un partido y el final no fue como lo esperaba.

La conductora de televisión quedó entre los disturbios ocurridos en Francia tras el triunfo del PSG en la Champions League. “Tremendo, tremendo... Tiraron gases lacrimógenos y gas pimienta. Miles y miles de personas, la policía tremenda. No pudimos ni entrar al Champs Elysees”, comenzó su descargo Tinayre.

“Hice una toma y tuve que salir corriendo porque venía mucha gente. Tengo como clavos en las garganta. El festejo, maravilloso. Pero hay mucho control, tienen miedo los franceses", agregó Tinayre. Más tarde, en diálogo con Teleshow, la madre de Juana y Nacho Viale soltó: “Primero fue re emocionante y éramos miles y miles caminando a Champs Elysees. Cuando llegamos con la multitud había muchos festejos, no se podía avanzar y la gente se subía a las fuentes, que obviamente está prohibido".

“Yo estaba parada en la plaza Concorde viendo toda la perspectiva hasta el Arco de Triunfo. Era maravilloso y de golpe comenzaron a salir corriendo hacia atrás y se me venían encima. Ahí me asusté, me escondí atrás de un enorme macetero que rodea la plaza y comencé a aspirar ese gas y los ojos se me nublaron porque la policía tiraba eso... y comencé a volver tapándome la cara con una camisa. Había mucha gente, niños, padres, cochecitos y personas de todas las edades", sumó la presentadora de TV. Y cerró: “Después de pasar el puente corriendo me sentí con poco aire y eso es lo que conté en mis historias de Instagram. Igual París es París y terminamos en un bar. Nadie durmió. París es una ciudad que nunca duerme, y menos cuando se transforma en el epicentro de festividades tan multitudinarias que tensan hasta el límite su emblemático paisaje urbano".

Marcela Tinayre contó por qué ya no va al ciclo de Mirtha Legrand

"Si ella dice algo yo empiezo 'no, no es así'. Yo le pedí que no me invite al programa, que nunca más me inviten al programa. Porque, primero, la paso pésimo. Y segundo: me hace preguntas ye me quedo mirándola pensando en qué quiere que le responda para darle felicidad. Entonces, no. Me llaman para El Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad, Año Nuevo y yo les dije que no me llamen más", comentó la hija menor de Mirtha Legrand.

La explicación de Marcela Tinayre sobre su audio viral

"A mí me molesta que me llamen de apuro. Me dio como fastidio por la forma en que me lo dijo. Ni siquiera me preguntó ‘¿podés salvarnos, Marce? Fue todo ‘ay, sí, te queremos invitar a la noche de Mirtha a ver si podés venir'. Nunca más hablé con esa productora, pero mamá nunca me preguntó nada sobre esto. Yo soy de dar esas contestaciones. No tengo ese freno inhibitorio", soltó en LAM.

En el audio en cuestión, Tinayre se había enojado con una productora de su madre: "Mirá Silvia, voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas; bánquenme con la peor de las ondas. Voy a tomar mi auto el sábado a la mañana, me voy a ir tranquilita, díganme dónde voy. ¿Es el sábado o el domingo? No se qué día tengo que ir. Voy a ir así nomás. A mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada, si hay alguien que lo haga, fenómeno".