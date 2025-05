Moria Casán fue con todo contra Mirtha Legrand.

Moria Casán habló con la prensa después del escándalo que se armó entre Ricardo Darín y el gobierno nacional por los dichos del actor en la mesa de Mirtha Legrand sobre el precio de las empanadas. En su descargo, la actriz fue letal con al conductora de El Trece y contó lo que haría en su programa.

La protagonista de la obra teatral Brujas habló con TN sobre las críticas que recibió Darín por decir que una docena de empanadas costaba 48 mil pesos, cuando el actor quiso referirse al desastroso contexto socioeconómico que se vive en Argentina. Sin hacer hincapié en ese conflicto, Casán apuntó de manera directa contra Legrand.

"No se puede ir a la mesa de Mirtha Legrand. No hay que ir de Mirtha Legrand porque Mirtha Legrand te hace pasarla mal. Esa es la única conclusión que saco pero la queremos a Chiquita, todo bien", comentó La One con su icónica lengua filosa, en medio de una entrevista junto a Jorge Marrale, con quien protagonizará la obra teatral Cuestión de género.

Por su parte, el actor también se refirió a las críticas a Darín y sostuvo: "Me parece que es una actitud la que se ha tenido contra Ricardo pésima y que venga de autoridades doblemente pésima. Y que además un hater le empiece a decir cosas de la hermana como le dijeron desde el anonimato la verdad me parece un bochorno. En verdad es un ataque y si la comunidad no tiene cuidado vamos a estar en problemas. Me parece pésimo que siempre se centralice en los artistas y los actores".

La respuesta de Darín a Luis Caputo

"Cada uno interpreta lo que quiere. Si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende el barrio que te toque y demás, pero en realidad me parece que está claro de qué estábamos hablando, que los precios están elevados, la gente lo sabe", comentó el actor en Intrusos. Y siguió: "Esto no tiene nada que ver con hablar mal del Gobierno o del señor (Luis) Caputo, que me trató de 'Ricardito', bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia. Debería ser un poquito más educado, yo nunca lo traté mal, no lo conozco, no entiendo por qué me dice 'Ricardito' y eso de que 'lo que dijo es una estupidez', con lo cual, me estaría tratando de estúpido".

Moria Casán habló del paso del tiempo

"No me pesa la edad porque soy una persona muy sana y no tengo pensamientos catastróficos. Siempre fui muy consciente de la finitud, pero, a medida que crecemos, queremos que nada termine. A mí me gustaría ser inmortal", comentó la diva. Y siguió: "Me rompe un poco que se te caigan las carnes, pero hago todo para estar divina. Nado veinte piletas por día, no tomo ascensores y hago todo por escalera. Tengo el culo tipo Sol Pérez. Después todo lo pienso por la salud. Hago medicina anti-age... Además tengo 0 sedentarismo de todo tipo: mental y físico. Hay que salir siempre de la comodidad. La alimentación que tengo es la retroalimentación que hago con mi propio abastecimiento. Yo siempre trabajé en mi construcción. No es que me pesa la edad, pero veo personas que van cayendo".