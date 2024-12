Marcela Tinayre se hartó y contó el verdadero motivo por el que no va más al programa de Mirtha: "No es así"

Marcela Tinayre dio a conocer lo que pocos esperaban de Mirtha Legrand.

Marcela Tinayre es una de las figuras del espectáculo con menos tapujos a la hora de decir cómo se sienten en público. De ese modo, la conductora demostró una vez más ese espíritu al contar los motivos por los que decidió no ir más al programa de Mirtha Legrand en El Trece.

La madre de Juana y Nacho Viale acudió como invitada a un ciclo de streaming en la ciudad de Miami y allí fue consultada por su vínculo con su madre. Durante décadas se habló de la gran empatía que Marcela tenía con su padre, Daniel Tinayre, y las especulaciones decían que la química no sería igual con Mirtha.

"Si ella dice algo yo empiezo 'no, no es así'. Yo le pedí que no me invite al programa, que nunca más me inviten al programa. Porque, primero, la paso pésimo. Y segundo: me hace preguntas ye me quedo mirándola pensando en qué quiere que le responda para darle felicidad. Entonces, no. Me llaman para El Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad, Año Nuevo y yo les dije que no me llamen más", comentó sin tapujos la hija menor de Mirtha Legrand.

El enojo de Marcela Tinayre con una productora de Mirtha que se hizo viral

"Mirá Silvia, voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas; bánquenme con la peor de las ondas. Voy a tomar mi auto el sábado a la mañana, me voy a ir tranquilita, díganme dónde voy. ¿Es el sábado o el domingo? No se qué día tengo que ir. Voy a ir así nomás. A mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada, si hay alguien que lo haga, fenómeno”, comenzó su descargo Tinayre, en un audio de WhatsApp a una productora.

Marcela Tinayre.

Tiempo más tarde, Tinayre contó en LAM el motivo de ese enojo: "A mí me molesta que me llamen de apuro. Me dio como fastidio por la forma en que me lo dijo. Ni siquiera me preguntó ‘¿podés salvarnos, Marce? Fue todo ‘ay, sí, te queremos invitar a la noche de Mirtha a ver si podés venir'. Nunca más hablé con esa productora, pero mamá nunca me preguntó nada sobre esto. Yo soy de dar esas contestaciones. No tengo ese freno inhibitorio".

Marcela Tinayre contó por qué no está en TV

En diálogo con Implacables, ciclo que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve, Tinayre contó por qué no está en televisión actualmente. "No estoy al aire por decisión propia, me pasaron muchas cosas, quise tomarme la vida desde otro punto de vista, tenía que tener una conexión conmigo mismo", empezó por confesar. Sin embargo, parece que esta determinación no le duró mucho, ya que ya tiene otros proyectos en mente.

En este marco, sumó: "Dije ‘todo el año no trabajo’ pero ya no aguanto. El verano me quedo acá trabajando, me gusta la idea, me gusta las grandes ciudades en verano, la gente prende la tele, voy a hacer una experiencia". Luego de este anuncio, dio a conocer por qué no estuvo presente en los Martín Fierro, ya que fue una de las ausencias más comentadas: "No fui a los Martín Fierro porque quería verlos desde casa, me pareció diferente porque verlo cuatro horas seguidas a Del Moro, ya no sabía si estaba en el Martín Fierro o Gran Hermano. Creo que el Martín Fierro tiene que ser dupla".