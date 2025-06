El doloroso adiós de Mirtha Legrand que entristece a la televisión: "Ya no voy a seguir".

Mirtha Legrand sorprendió con una fuerte declaración que desconcertó y entristeció a sus miles de seguidores. Luego de emocionarse en vivo durante su programa, que cumplió 57 años este fin de semana, la diva brindó emocionantes declaraciones que generaron conmoción, ya que adelantó su despedida de la televisión.

Interceptada por el móvil de Infama, ciclo emitido por América TV, Legrand habló de sus emociones por todo el camino recorrido en su carrera televisiva y adelantó que son los últimos años en los que trabajará en la pantalla chica. "Estoy en uno de los mejor momentos de mi vida. Profesionalmente, personalmente y anímicamente", empezó por decir la famosa conductora de 98 años. Luego, aseguró que ya tomó la decisión de dejar de trabajar.

Así, la conductora de El Trece reveló con gran emoción: "Pero ya no voy a seguir mucho tiempo trabajando. Son los últimos años ya, estoy grande". Tras esta declaración que tomó a muchos desprevenidos, ya que la actriz dedicó más de la mitad de su vida a trabajar en la pantalla chica, pero parece que ya llegó el momento de ponerle un punto final. Sin embargo, remató: "Me gusta mi trabajo, me gusta mi profesión. Me hace feliz".

Desde 2013, La noche de Mirtha se erige como el clásico ciclo televisivo de fin de semana conducido por Mirtha Legrand, actualmente emitido por El Trece los sábados a las 21:30. Inspirado en el estilo de Almorzando con Mirtha, programa histórico con el que la actriz debutó en la conducción y el cual llevó a cabo durante muchos años en la pantalla de América TV. .

Mirtha Legrand rompió en llanto en El Trece: qué le pasó a la diva

Mirtha Legrand es una de las leyendas de la televisión a nivel mundial, ya que tiene un récord por la cantidad de años que lleva su programa al aire. De ese modo, la semana pasada el ciclo cumplió 57 años y la diva lo festejó el sábado pasado al aire, cuando no pudo contener su emoción.

Al recibir algunos regalos por parte de sus allegados en su programa, Legrand dio unas palabras de agradecimiento a su público y quebró en llanto, presa de la nostalgia que provocó darse cuenta de que sigue al aire a sus 98 años. "Esta semana se cumplieron 57 años del estreno de este programa, y la leyenda continúa. Vamos a ver un tape, adelante por favor", comenzó la conductora.

Después de ver el tape que recopiló momentos de su extensa carrera como conductora, Mirtha no aguantó y se dejó llevar por sus sentimientos: "Me emociono, estoy muy emocionada, disculpen. Me emocioné muchísimo, 57 años, parece mentira. Me ha acompañado tanto el público, con tanto cariño y con tanto amor, Me he hecho grande, me he hecho mayor, me he hecho una señora grande al lado de ustedes y me han soportado todo. Así que muchas gracias. Han hecho de mi una mujer muy feliz. 57 años más joven era chicos, qué maravilla".