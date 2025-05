Yuyito González se cansó de callar y confirmó un secreto a voces tras separarse de Javier Milei.

Yuyito González decidió romper el silencio y confirmar lo que muchos suponían tras su separación de Javier Milei. La conductora hizo su descargo al aire de Empezar el día, ciclo televisivo que conduce en Ciudad Magazine. Allí, dejó claras cuáles son sus expectativas sentimentales: "Yo funciono diferente".

Los panelistas de Empezar el día y Yuyito González debatían sobre las relaciones abiertas, y allí fue donde la exnovia del presidente Javier Milei aseguró: "Yo funciono diferente, pero lo respeto. Acá lo que importa es cómo vos te encontrás con una persona, y que ambos funcionen en la misma sintonía. Algo importante de saber de entrada es si el deseo de la otra persona es ‘¿casarse o no casarse?’. Hay hombres que están buscando una esposa. Ya saben que quieren a alguien para compartir un matrimonio”.

“Yo quiero conocer a alguien con quien me pueda comprometer. Si la persona no está en esa, no es esa persona. Yo si no hay exclusividad de entrada, conmigo no cuente. No me banco. Me da asco. Me da rechazo”, cerró Yuyito González. De este modo, quedó confirmado que la expareja de Milei no tiene en sus planes estar sin pareja.

Salió a la luz la tercera "amiga" en discordia entre Milei y Yuyito: "Blanquee la relación"

En las últimas horas apareció una mujer en televisión que habló de su relación Javier Milei y reveló el "lado B" de la relación del presidente con la conductora Yuyito González. La palabra de Rosemary Maturana, la autopercibida "amiga" del líder de La Libertad Avanza contra Yuyito, a quien llamó "cacatúa": "Soy la tercera y no lo soy".

En un móvil con Desayuno Americano (América TV) Rosemary Maturana, la "amiga" del presidente rompió el silencio y advirtió: “Cuando ellos -González y Milei- se separaron, fue por unos mensajes que ella vio en mi teléfono. Me mandó un audio amenazador”, continuó Maturana. Y luego, pasó a mostrar el mensaje de que Yuyito González le habría dejado: "Rosmery ¿cómo estás? Soy Amalia. Ehhhh (...) Necesito hablar con vos a la brevedad -continuó con la pausa pensativa- Necesito que me llames o sino te voy a estar buscando yo otra vez para (...) -insistió con la expresión- justamente necesito decirte algunas cosas ¿si? Gracias”.

Más allá de escrachar a Yuyito González, Rosemary contó que antes del audio tenían buena relación: ”Antes me invitó al programa, hablamos de vez en cuando. Yo le blanquee la relación porque supe antes que ella que iba a ser la novia. Cuando se conocieron, él estaba en una relación con Fátima Flórez”. Y reveló que en el periodo en que el presidente fue pareja de la cómica, estuvo en diálogo con ella: “Él siempre hablaba conmigo. Él estaba de novio y yo era su amiga, era su confidente. Fátima jamás se metió o me vapuleó. Todo lo contrario. Ella lo hizo súper feliz a Javier en su momento. Nunca tuve un problema con ella, que es todo lo contrario a esta señora, a Yuyo”, remarcó Rosemary. Y cerró: "Yuyito es recontra celosa, posesiva, celosa, gritona, cacatúa. Las tiene todas”.